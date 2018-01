A l’escola fem televisió i ràdio

Tot es va començar a gestar per casualitat, el curs passat, quan, a partir d’una formació sobre les possibilitats educatives de l’iPad, uns mestres de l’escola van començar a experimentar amb diversos recursos televisius, d’edició de vídeo i imatge, i això els va portar a dibuixar la possibilitat de crear un canal de televisió. “La nostra estimació per la llengua, la voluntat de capacitar els alumnes d’una manera motivadora i significativa en la comunicació oral, l’enriquiment del vocabulari, la desimboltura davant del públic, etc. són l’origen del projecte”, diuen Marc Planes i Miquel Pagès, mestres de l’Escola Thau Barcelona. Tots dos apunten que un canal de televisió a l’escola facilitaria “el treball globalitzat de moltes dimensions educatives, a més de la capacitació digital dels alumnes a través de projectes interdisciplinaris”. Tot això, continuen, sense oblidar “la motivació extraordinària” que comporta el projecte.

REPARTIMENT DE TASQUES

Un cop van tenir clar que volien engegar aquest “projecte d’escola”, tal com subratllen Planes i Pagès, va tocar organitzar-se i, primer, es va constituir una comissió de treball amb mestres de les tres etapes de l’escola, des de parvulari fins a ESO. “Hi ha una gran implicació i s’han distribuït moltes feines comunes per arrencar; un grup d’alumnes de diversos cursos han començat a fer, juntament amb els mestres de música, la sintonia dels primers programes i uns altres de quart d’ESO han dissenyat el logotip amb els mestres d’art”, diuen. Amb tot, un projecte interdisciplinari que involucra tant els alumnes de cicle mitjà, “que es poden fer càrrec perfectament de l’enregistrament” com els de cicle superior i ESO, “que duen a terme l’edició dels programes”. Els d’ESO també s’han constituït com un grup d’experts i són els que ajuden a tothom en l’enregistrament i edició posterior dels esdeveniments col·lectius de l’escola.

COMPETÈNCIES DIVERSES

Com a projecte interdisciplinari, el de Thau TV abraça diverses dimensions. “L’estimació de la llengua és a l’arrel del projecte i s’ha demostrat que Thau TV permet treballar de manera interessant i motivadora totes les competències lingüístiques”, destaquen els mestres. “Cal pensar -prossegueixen Planes i Pagès- que abans d’anar a plató a enregistrar, els alumnes s’han de preparar un guió per escrit del que diran, assajar-ho, millorar el seu vocabulari i, finalment, afegir-hi la màxima creativitat”. Un procediment que inclou el treball en equip, ja que, com afirmen, “els alumnes s’han adonat que una televisió no és un treball individual, sinó una obra col·lectiva on totes les funcions són clau perquè el producte final surti bé”. Un producte final que, de moment, s’ha materialitzat en una graella de programació que compta amb programes més clàssics, com el temps i els telenotícies, i d’altres com 'El joglar' (sobre poesia i contes), reportatges, tutorials, documentals, esdeveniments de l’escola, entre d’altres, i que tenen un plató de televisió habilitat al centre des d’on es fan els enregistraments.