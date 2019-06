Un relat de premi

Coca-Cola ha donat a conèixer el guanyador del 42è concurs del Premi Relat Breu de Catalunya, que en aquesta edició ha premiat Maria Mercè González Martí, del Col·legi Santa Teresa de Móra d’Ebre (Tarragona) amb un relat curt titulat 'Ja no em preocupa'. Aquesta edició del certamen en llengua catalana ha reunit un total de 2.192 estudiants de 358 escoles de tot Catalunya. De tots aquests participants, únicament 18 han passat a la final celebrada avui.

En aquesta ocasió es va proposar als joves participants que iniciessin el seu relat a partir de la frase “Tinc la riquesa de no voler ser ric...”, una frase en honor al poeta Joan Brossa, en l’any de la commemoració del centenari del seu naixement. A partir d’aquí, els participants van haver de fer volar la seva imaginació.

Un any més, el concurs ha demostrat que el talent dels joves no té límits, amb relats que combinen un gran ús de la llengua amb pinzellades d’emoció i creativitat. En el cas del relat guanyador, 'Ja no em preocupa', convida els lectors a reflexionar sobre el sistema actual, on sembla que només es pugui ser feliç prosperant econòmicament, quan les petites coses de la vida són les que aporten felicitat de veritat.

A part de fer l’entrega de premis, durant l’esdeveniment s’ha parlat sobre la importància d’animar els joves a aficionar-se a la lectura i l’escriptura. En aquest sentit, Antoni Bafalluy, de Coca-Cola, ha destacat que “un dels principals valors de Coca-Cola és la proximitat amb la cultura i la seva aposta pels beneficis que la lectura i l’escriptura aporten als joves”.

El jurat

Els responsables d’avaluar els treballs finalistes i escollir el guanyador final han estat l’escriptora, periodista i política Isabel Clara Simó; el director de TV3, Vicent Sanchis; l’escriptor i periodista Màrius Serra; l’exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira; el professor i pedagògic Joaquim Arenas; Josep Moragues Josa, d’Òmnium Cultural; l’escriptora Care Santos, i el cap del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístic Pere Mayans Balcells.

També cal destacar la tasca duta a terme pel jurat territorial, que va ser l’encarregat de designar els 54 finalistes premiats durant la jornada celebrada a Port Aventura el 25 de maig passat.

Coca-Cola European Partners organitza aquest concurs des de l’any 1977 conjuntament amb el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, fet que li ha permès consolidar-se, al llarg dels anys, com un dels concursos literaris més importants de Catalunya. El concurs és anual i se celebra amb la finalitat de promoure l’escriptura creativa i la lectura en català entre els joves alumnes de les escoles catalanes d’una manera pràctica i divertida.