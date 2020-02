Quan un grup de rock arriba a l’escola passen moltes coses. La primera i la més important és que els alumnes escolten música en directe, sense més pretensions. Un exercici, el d’escoltar, que segons Rafa Rodríguez, director del Col·legi San Pedro de Gavà, “s’està perdent i cal recuperar”. La segona és que la gran majoria d’alumnes estan atents a allò que està passant perquè es parteix d’un context educatiu basat en experiències reals dins l’aula. I, finalment, que a partir de l’arribada d’un grup es preparen un conjunt de dinàmiques i activitats artístiques, tallers de creació musical, literaris, plàstics o audiovisuals que enriqueixen l’aprenentatge des de múltiples competències.

El projecte pedagògic Escola de Rock va néixer l’any 2011 de la mà de Rafa Rodríguez i Víctor Jiménez, tots dos músics i membres del grup Oso, amb la voluntat d’acostar els grups de música en directe a les escoles. “Teníem la sensació que calia fomentar la música en viu. A nosaltres ens venia a veure molt poc públic jove i volíem revertir aquesta situació”, explica Jiménez. El Col·legi San Pedro, on treballa Rodríguez, es va convertir en un laboratori de proves. Allà hi van portar el primer artista l’any 2011, el músic i cantautor català Joan Colomo, i des d’aleshores hi han passat més de 170 grups de gèneres diversos. “De no tenir cap tradició musical hem passat a aconseguir que entre els alumnes de 4t d’ESO sorgeixi un grup de música de sis membres, entre músics i cantants”, explica el director del centre.

I TU, PER QUÈ ETS MÚSIC?

El format de les sessions de l’Escola de Rock, impulsades i coordinades per l’entitat sense ànim de lucre Bit Lab Cultural, estan dissenyades en forma de càpsules de 45 minuts de durada en les quals els alumnes dediquen un espai a reconèixer l’artista i a fer-li les preguntes que han preparat prèviament o que els sorgeixen de manera espontània; i uns 15 minuts de retorn, per intercanviar sensacions. “Els demostrem que no cal tenir una veu privilegiada o arribar a ser famós, que tothom pot tenir un discurs artístic. Ells també si ho volen i els agrada”, explica Joan Colomo. “Els més grans em solen preguntar quants seguidors tinc a Instagram, els més petits per què em vaig voler fer músic”, apunta Edu Pou del grup ZA! “Sempre ho aprofito per donar valor a la música, més enllà de la part mercantil. La música és un ritual humà, que ens uneix per gaudir-ne plegats. No cal res més”, afegeix.

Una de les particularitats del moment del concert és que alumnes i músics se situen a la mateixa altura. No hi ha escenari. Tothom es troba al mateix nivell, fet que afavoreix que a vegades els músics facin participar de manera activa els alumnes, ja sigui tocant, cantant o ballant.

DESCOBRIR NOUS GRUPS

Actualment el projecte Escola de Rock funciona a quatre escoles de Barcelona, Gavà i Viladecans, on hi toquen tres artistes per trimestre. Al Nou Patufet de Gràcia fa just un any que s’han iniciat en aquesta experiència: “Els obrim un ventall de possibilitats d’artistes locals que no imaginen, de música feta aquí i en català. La música que consumeixen és la que surt a les xarxes o a la televisió i aquesta nova mirada els sorprèn”, explica Laia Pantinat, mestre de música de l’escola. Pel Nou Patufet ja hi han passat els graciencs Alma de Boquerón, ZA! i Joan Colomo, i tenen programat el compositor Ferran Palau per a aquest curs. “Hi ha alumnes que no coneixen els grups, d’altres sí. Depèn de cada família. El treball previ que fem, sigui una entrevista, inventar-nos una coreografia o canviar una lletra d’una cançó, és molt important per descobrir plegats el grup. Quan venen a tocar tothom està emocionat i fins i tot els demanen autògrafs”, diu.

L’objectiu, potser utòpic, com apunta Rafa Rodríguez, seria que l’Escola de Rock es convertís en un circuit estable de relació entre grups i escoles perquè la música en directe continués sonant a les aules sense ser notícia.