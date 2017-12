Arts i formació a l’aula

El projecte A Tempo, Arts i Formació, que des del mes d’octubre es desenvolupa com a prova pilot en el marc del festival Temporada Alta, ha aconseguit implicar 2.655 alumnes de 27 centres -23 de públics i 4 de concertats- de Girona i Salt. El projecte, que ha inclòs també un seminari formatiu per a mestres i educadors al Centre Cultural la Mercè, proposava quatre eixos d’activitats: espectacles als centres, càpsules educatives i els programes 'Els centres van al teatre' i 'L’escola i l’institut a l’escenari'. En total, 852 estudiants han vist a l’escola l’obra ' La llavor del foc' i 429 han assistit a la representació de l’obra 'La corda' al seu institut, mentre que 441 han anat al teatre (sessió exclusiva per a A Tempo) a veure 'Terra baixa', de Lluís Homar, i 843 han participat en les càpsules d’artistes a l’aula.

L’objectiu del projecte és promoure un intercanvi entre el món cultural i l’educatiu: d’una banda, artistes creadors i professionals de les arts i la cultura que busquen vies per acostar-se al professorat i als centres escolars i, de l’altra, mestres, educadors i equips directius que busquen una connexió més estreta amb els actors i la vida cultural de l’entorn. Així, mentre les escoles i instituts amb projectes artístics de Girona i Salt han rebut suport per treballar els llenguatges expressius i la competència cultural amb els joves, els artistes del Temporada Alta han tingut les portes obertes al món educatiu per fer visible el seu compromís amb la transformació social.

INTEGRACIÓ I VIOLÈNCIA DE GÈNERE

L’obra 'La llavor del foc', dirigida per Carlota Subirós i interpretada per Babou Cham, parla d’integració i diversitat a partir dels mites de les grans cultures. L’únic protagonista d’aquesta peça teatral és un enigmàtic viatger que ha visitat les classes de quart i cinquè de primària (com veiem a les fotos) i s’ha fet preguntes com aquestes: com va aparèixer la vida a la Terra?, d’on neix un arbre?, i un ou? El viatger explica un grapat d’històries sobre l’origen del món a través de mites de cultures tan aparentment allunyades entre si com les de l’Àfrica central, l’Índia i Grècia. Són temàtiques molt diferents de les de 'La corda', que, dirigida per Clàudia Cedó i adreçada a alumnes de quart d’ESO, batxillerat i cicles formatius, tracta la violència de gènere i ha servit de revulsiu per iniciar una discussió àmplia sobre l’origen d’aquest fenomen en el món adolescent. En el decurs d’A Tempo s’ha comprovat que l’obra i el debat posterior formen una eina pedagògica molt efectiva, ja que els joves han connectat de manera immediata amb situacions que viuen o bé poden arribar a viure, i també han identificat formes de violència que de vegades els passen desapercebudes.

Un revulsiu social A més de facilitar l’accés i la participació activa dels joves, especialment d’aquells amb menys recursos, a la vida cultural de Girona i Salt, A Tempo promou la idea que l’activitat artística és inseparable de la transformació de la societat. Per aquest motiu fomenta la transferència de coneixement entre professionals de les arts i l’educació, preparant-los com a formadors en educació artística en contextos de diversitat cultural. Un altre objectiu és visibilitzar l’educació artística per a la cohesió social.

UNA PROFESSIÓ ACCESSIBLE

'Terra baixa', d’Àngel Guimerà, és una de les lectures prescriptives de l’actual promoció de batxillerat per a la matèria comuna de llengua catalana i literatura. Lluís Homar assumeix tots els papers de l’obra sol a l’escenari. No només interpreta l’ingenu Manelic, que baixa de la terra alta al fangar de les passions humanes més turbulentes, sinó també la Marta i fins i tot l’amo Sebastià; és a dir, fa de Caputxeta i de llop alhora. Però fer que el món de les arts sigui accessible als joves no es limita a facilitar l’assistència als espectacles, sinó que també implica que entenguin que la professió de l’artista és accessible i que les arts són eines que poden aplicar en el seu dia a dia.

Aquest era l’objectiu de les càpsules educatives, dirigides a estudiants d’ESO i primer de batxillerat, i centrades en quatre àmbits: lingüístic, d’educació física, artístic i de cultura i valors. Als tallers de cos, de moviment, de tècnica de circ i de teatre físic s’hi han afegit els de veu, de creació de sons, sobre el silenci, la màgia, el clown, el teatre d’objectes i la creació d’instruments. També s’han ofert tallers d’escriptura i construcció del text teatral, de lectura i d’oratòria, i d’altres sobre la professió de l’actor, la creació contemporània, el teatre polític i la història de la música i la dansa.

“Hem vingut a fer teatre i ens vindrà a veure molta gent: pares, mares, germans i amics”, “No hem d’estar nerviosos i no hem de cridar”. Així s’expressaven abans de sortir a l’escenari dues de les alumnes de cinquè de primària de l’escola La Farga que el 21 d’octubre van representar al Teatre de Salt 'Mai més set! Mai més gana!', una obra fruit d’un projecte anual de l’escola en què han participat artistes com ara Oriol Broggi, Rosa Gàmiz i Judith Farrés. Durant el curs, els artistes han treballat conjuntament amb mestres i estudiants per fer un espectacle teatral on apareixen tots els alumnes, majoritàriament d’ascendència immigrant. A més de crear el text, els alumnes han gestionat l’espai, les filmacions i la interpretació de l’obra. “L’experiència ha sigut inoblidable”, afirma Lluís Noguer, un dels professors implicats en el projecte. Per la seva banda, el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, els adreçava una carta per felicitar-los. “Estic segur que heu vist que fer teatre o fer música o ballar o escriure històries és bo i d’alguna manera ens fa més persones i ens ajuda a pensar com volem que sigui el món”, destaca Salvador Sunyer en el text.

“Defensem el valor de l’art com a eina educativa i cohesionadora, a partir de la qual es poden treballar totes les àrees curriculars” Escola La Farga

Per la seva banda, els alumnes es mostraven molt satisfets. “Ha estat molt bé, ho hem fet molt bé”, deia un. “Però al final ens hem embolicat una mica”, comentava un altre. “El més divertit és que t’ho passes bé amb els amics i encara que t’equivoquis el públic no ho sap, perquè tu ets l’únic que et saps el text”, reflexionava una companya. “Ha semblat fàcil, però no ho és. És molt difícil, però guai”, resumia una altra nena. “Has de projectar la veu. Si no, no et senten ni els de la primera fila”, deia un dels estudiants, cofoi per la feina feta i per haver descobert l’actuació, la música i la dansa.

“Defensem el valor de l’art com a eina educativa i cohesionadora, a partir de la qual es poden treballar totes les àrees curriculars”, assenyalen des de la Farga. “L’educació artística és molt potent, pot transformar moltes coses en els nostres nens i nenes i si no els hi oferim des de l’escola no hi tindran accés”, afegeixen. Aquesta aposta per la creació artística al centre es va iniciar el curs passat amb la creació d’un conte, publicat amb el suport de l’escriptor Carles Sala. Aquest curs, A Tempo ha apadrinat el projecte i, de la mà de la productora La Perla 29, ha fet possible que l’obra es representés.