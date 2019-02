Un acompanyament que fa créixer

L’escola és un dels recursos clau per aconseguir la igualtat d’oportunitats de tots els nens i nenes, però, paradoxalment, als centres educatius hi ha moltes ocasions en què també s’evidencien les desigualtats del seu entorn socioeconòmic. La pobresa infantil es considera un factor de risc que influeix en el rendiment escolar i que predisposa al fracàs escolar a infants i joves. Segons l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE), els escolars espanyols de famílies més desfavorides tenen 11 vegades més risc de repetir curs.

Davant d’aquestes dades i de les diferents realitats socioeconòmiques que tracten des de fa anys, la Fundació Pere Tarrés va decidir el 2014 impulsar un programa d’acompanyament educatiu gratuït per reduir el fracàs escolar i facilitar l’accés a les mateixes oportunitats a infants d’entre 6 i 16 anys, coincidint amb l’educació obligatòria. En aquests quatre anys, l’entitat -mitjançant acords amb diferents centres educatius- ha atès un total de 1.714 alumnes de 40 centres (escoles, centres oberts, aules obertes, espais joves i servei de dinamització comunitària) de les ciutats de Barcelona, Tarragona, l’Hospitalet de Llobregat, Gavà, Mataró, Sabadell, Badalona, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, la Segarra, Palau de Plegamans, Montcada i Reixac, Pineda de Mar i Olesa de Montserrat. El projecte compta amb el finançament del ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat procedent del fons de l’IRPF de la casella d’“altres finalitats socials” de la declaració de la renda.

Treball integral i educació emocional Un dels eixos principals del programa de reforç educatiu de la Fundació Pere Tarrés als 40 centres on l’apliquen és el treball integral de l’infant, tot aprofundint en aspectes com la gestió emocional, les competències socials i les habilitats personals. A l’informe que han elaborat amb enquestes als alumnes del curs 2017-18, es constata que treballar conjuntament amb altres companys és el que més agrada als alumnes. Les activitats de reforç escolar tenen altres impactes beneficiosos en la seva vida: el 45% dels nens i nenes consideren que llegeixen bastant més que abans de participar en el programa, per exemple.

Però no només reben reforç educatiu, sinó que l’acompanyament que se’ls fa els ajuda a créixer com a persones, amb més competències emocionals i recursos per tirar endavant a la vida. El programa s’estructura en tres àmbits: “els blocs de fer els deures, aprendre a aprendre i aprenem junts, per reforçar el treball en grup, de manera cooperativa, perquè facilita nous aprenentatges que permeten gestionar millor la feina en equip, molt útil per als reptes del dia a dia, la família i, més endavant, la feina”, subratlla Montse Soria, coordinadora dels Programes de Joventut de la Pere Tarrés.

TÈCNIQUES D’ESTUDI

L’atenció personalitzada els facilita altres recursos. “La major part d’aquests alumnes tenen dificultats en la competència d’ aprendre a aprendre. Ens trobem amb nens i nenes amb mancances en els hàbits i tècniques d’estudi: organització i gestió del temps i estratègies que els ajuden en l’assimilació dels aprenentatges com la realització de resums, esquemes, mapes conceptuals... El primer pas és treballar aquesta competència i veiem que els resultats dels infants i joves milloren considerablement”, apunta Soria. També reconeix que en el seu dia a dia detecten alguns adolescents “preocupats que senten angoixa i presenten una baixa autoestima, produïda, en part, pel fet de no portar els deures fets, no entendre o no saber fer els exercicis o treure males notes en els exàmens”.

CAN PUIGGENER, SABADELL

Som un dimecres en una aula lluminosa de l’Espai de Joves de Can Puiggener de Sabadell, dins del centre cívic del barri. A partir d’un quart de cinc comencen a arribar sis alumnes del grup de reforç escolar. En total són 20 estudiants d’ESO repartits en dos torns de dues tardes a la setmana. Dèbora Elias és la coordinadora de l’Espai Jove i reconeix: “Hem escoltat les necessitats dels joves i la seva demanda és poder fer deures i tenir una persona que els ajudi a nivell acadèmic, especialment de l’àrea de ciències i també d’anglès”. Apunta que els “hauria agradat també oferir tota l’atenció emocional, però això significava atendre menys estudiants”, reconeix. Ara mateix tenen una llista d’espera de vuit estudiants i si els que assisteixen al reforç incompleixen horaris o tenen mal comportament, se’ls pot expulsar. “Han de saber aprofitar l’oportunitat. Si no poden venir, han de tenir un bon argument. Els escoltem i ens hi adaptem. El que no val és que els faci mandra o estiguin al carrer perdent el temps”, subratlla la coordinadora.

"Hem escoltat les necessitats dels joves i la seva demanda és poder fer deures i tenir una persona que els ajudi a nivell acadèmic" Dèbora Elias - coordinadora Espai Jove Can Puiggener

L’espai compta amb una educadora, la Joana, i dues professores (una jubilada i l’altra, en actiu) de secundària voluntàries. “És una sort tenir-les perquè l’atenció és més gran i, a més, els alumnes trenquen la barrera de l’edat perquè veuen gent més gran activa”, apunta Elias. Conxita Cots és la voluntària jubilada. “He estat molts anys dedicada a la FP en un moment en què, per a alguns, semblava una formació de segona categoria. Vaig veure que, ben acompanyats, els alumnes brillaven i donaven molt de si. Ara aquí estic veient casos similars. Sempre se’ls ha de donar l’oportunitat de formar-se i de preparar-se. Se senten ben acompanyats”, afirma, satisfeta.

En Youssef, de 12 anys, i la Loubna, de 13, és el primer any que assisteixen a les classes de reforç. Tots dos reconeixen que són bons alumnes a l’Institut Agustí Serra. “A mi em costen una mica les matemàtiques”, apunta el noi. “I a mi les naturals. Aquí m’ajuden si tinc algun dubte i acabo tots els deures”, afirma la noia.

En una enquesta de la mateixa fundació feta als usuaris, el 94% dels 557 dels infants i joves que han participat en el programa durant el curs 2017-2018 consideren que han millorat els seus resultats acadèmics a l’escola. En la mateixa línia de satisfacció, el 93% asseguren que l’activitat de reforç escolar els ha ajudat a saber com estudiar millor i el 87% responen que han millorat en aspectes com “anotar els deures, aprendre a fer-los i portar el material que necessiten”. Segons Soria, “aquests elements tenen una influència important en el seu benestar emocional a l’escola perquè els aporten seguretat i els ajuden a concentrar-se i seguir millor els estudis”.