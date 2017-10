Un aire més net, el propòsit més enllà de l’aula

Quin mitjà de transport creus que prefereixen els diferents membres de la teva família? ¿Canvia la resposta si són els avis o la tieta amb el gos? ¿O potser el teu fill adolescent? ¿Tots us desplaceu de la mateixa manera? Aquest és un dels reptes que planteja l’activitat 'Abaixem els fums', una proposta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per fomentar bones pràctiques destinades a millorar la qualitat de l’aire al territori metropolità. Destinada a un públic escolar, es planteja com un joc de rol en què els participants han de cobrir els trajectes que els personatges de la família Esmou han de fer per desplaçar-se dins d’una ciutat. Les seves decisions tindran impactes en el medi ambient i en la salut dels habitants d’aquesta ciutat. La voluntat de l’activitat és la de promoure els hàbits de mobilitat sostenible per reduir les emissions contaminants dels trajectes que es fan a diari mentre es fa un ús adequat del transport públic a l’abast. La reflexió és bàsica en aquesta proposta.

La voluntat és promoure els hàbits de mobilitat sostenible per reduir les emissions contaminants dels trajectes que es fan a diari

La sensibilització i l’educació per la lluita contra la contaminació atmosfèrica són claus per garantir un futur amb una millor qualitat de l’aire i amb menys efectes nocius per a la salut dels ciutadans de la metròpolis. Per aquest motiu, l’AMB posa a l’abast de públics de totes les edats diferents activitats per fer pedagogia sobre la necessitat d’un canvi d’hàbits efectiu per pal·liar els efectes d’aquesta contaminació. La bicicleta s’estén com una bona alternativa als vehicles de motor, especialment amb les tasques d’ampliació dels carrils bici que s’estan efectuant en tot el territori metropolità. La proposta 'Respira AMB bicicleta' vol donar a conèixer els avantatges del seu ús per a la qualitat de l’aire de la ciutat i per al mateix usuari, així com potenciar la seguretat i la salut mitjançant la pràctica d’exercici a l’aire lliure. L’activitat, que s’inicia al Parc de Can Mercader i finalitza al Parc de Can Buxeres de Cornellà de Llobregat, planteja un repte col·lectiu als participants que hauran d’assolir al llarg del recorregut i que farà que, a més de familiaritzar-se amb el territori, ho facin amb la qualitat de l’aire i la mobilitat sostenible.

QUIN AIRE RESPIREM?

Què és la contaminació atmosfèrica? Com ens afecten els contaminants? Les activitats pedagògiques no es plantegen només destinades als infants. La ciutadania en general, i la gent més gran com a col·lectiu de risc, també pot descobrir com afecten les accions quotidianes a l’entorn que ens envolta mitjançant noves activitats que proposa l’AMB. Una d’aquestes activitats és 'L’aire que respirem', que té com a objectiu posar a debat si aquest aire és tan net com caldria i què podem fer per no ajudar a contaminar-lo més. A més, permetrà conèixer quins són els contaminants que més afecten la salut de la ciutadania i, en conseqüència, quins hàbits es poden adquirir per evitar-los. Totes aquestes propostes, realitzades a nivell pràctic, faciliten la comprensió dels perills que causa la contaminació, especialment combinada amb els efectes del canvi climàtic, que ja són ben perceptibles en diversos àmbits.

A més d’aquestes activitats, l’AMB ofereix a la ciutadania diferents recursos divulgatius i de sensibilització per lluitar contra la contaminació. D’una banda, el paquet de publicacions per utilitzar en les propostes educatives dins els programes d’Aprenentatge i Servei, dirigides especialment als mestres de primària i secundària. De l’altra, altres recursos d’àmbit més general per informar la ciutadania sobre les diferents fases durant un episodi de contaminació, quines mesures de precaució poden fer i quines bones pràctiques poden adquirir que contribueixin a la millora de la qualitat de l’aire.