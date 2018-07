Gossos contra el ‘bullying’

Quan fa uns mesos els alumnes de tercer d’ESO de l’Escola Lleó XIII van saber que treballarien amb gossos van sentir una barreja d’alegria i motivació. Però alguns també es preguntaven si, en realitat, la notícia no seria una broma. Així ho explica, per exemple, Pau Jané, un dels alumnes del centre, que, durant les últimes dotze setmanes del curs, ha compartit una hora de la seva vida amb l’Haritx, el Baus, la Lilu, la Pipa i l’Ámbar. “Al principi va ser una mica estrany. No enteníem que vinguessin gossos a l’escola. No era normal!”, afirma. Els cinc gossos de la Fundació Affinity conformen l’equip principal del programa 'Respecta’m' juntament amb l’Ona, la Vicky i la Maribel, les monitores que han orquestrat les sessions en què els dimarts han participat 41 nois i noies de 14 i 15 anys del centre. Quan arribava l’hora de treballar amb els seus companys canins exclamaven “Toca gossos!” tots a l’una, amb un somriure que posava de manifest tot el que els ha aportat l’experiència.

Des de la seva creació l’any 1987, la Fundació Affinity ha sigut pionera en l’aplicació de teràpies assistides amb animals, sobretot en entorns com centres penitenciaris i residències de la tercera edat. 37.000 persones s’han beneficiat d’aquests programes i gairebé 100.000 ho han fet de manera indirecta, a tot l’Estat.

ANIMALS QUE CUREN

De fet, la fundació celebra aquest 2018 l’Any de les Teràpies, una efemèride que busca, segons la seva directora, Isabel Buil, “posar en valor el paper d’aquests animals que ens ajuden tant”. En aquest marc es va originar el programa Respecta’m, l’objectiu del qual és fomentar el respecte i prevenir el bullying a les aules, un problema real a Espanya si tenim en compte les 32.500 trucades que ha rebut el telèfon contra l’assetjament escolar del ministeri d’Educació des de la seva implantació, l’any 2016.

Testimonis en primera persona Pau Jané “Després de tantes sessions i activitats compartides amb els gossos he descobert que puc comunicar-me amb els animals. Al grup també ens ha ajudat: jo, per exemple, no em parlava amb un company de classe amb el qual ara parlo sovint. Hem treballat tots en equip. Va haver-hi una sessió en què una de les monitores va portar un familiar seu que havia tingut un problema i vam sorprendre’ns quan ens va explicar que el seu gos l’ajudava a posar-se les sabates, tancar els interruptors, posar el rentavaixelles, etc.”. Cèlia Calvet “A l’hora d’ensenyar a un gos a fer alguna cosa, hi ha una sèrie de passos que s’han de fer un per un. Doncs bé, si el gos es bloqueja en algun d’aquests passos no cal insistir-hi una vegada i una altra, sinó tornar un pas enrere i tornar-ho a intentar; retrocedir un pas per poder avançar-ne dos. Per als humans això és gairebé impensable, ja que volem que ens surti tot a la primera i de vegades això és contraproduent. Això et fa plantejar si tu no podries aplicar altres mètodes per arribar als teus objectius. La veritat és que treballar amb els gossos t’ajuda a coneixe’t millor a tu mateix”.

El programa Respecta’m és innovador no només en la manera d’abordar el problema, sinó també perquè es du a terme dins de l’horari escolar, com una assignatura més. El primer contacte entre l’escola i la Fundació Affinity es va produir l’octubre de l’any passat, a instàncies de l’equip psicopedagògic del centre, que treballa, en paraules d’Anna Armengol, educadora de l’Escola Lleó XIII, “educant per a un món plural i divers”, cosa que corrobora José Luis Saavedra, el director, que fa èmfasi en el fet de tractar-se d’una “escola inclusiva que posa a l’abast d’estudiants i famílies eines al servei de l’educació”.

INCLUSIÓ I TREBALL EN EQUIP

Al llarg de dotze setmanes, els alumnes van realitzar un curs d’ensinistrament caní basat en mètodes positius, a través del qual van aprendre a educar els gossos i a treballar el respecte, la inclusió i el treball en equip. “A través d’#AnimalsQueCuren, volem continuar trencant barreres i arribar a nous col·lectius que també puguin beneficiar-se de l’ajuda dels animals. Una societat millor comença per una bona educació en valors des de la infantesa i per això hem apostat per una escola, com a bressol de l’educació, per contribuir a través dels animals a crear espais amb unes taxes de respecte, integració i col·laboració més grans”, subratlla Buil.

La directora de la Fundació també es refereix al tàndem nens-gossos com a “pura màgia” i ho explica així: “Els nens tenen una relació especial amb els animals i els beneficis es donen sobretot a nivell emocional, ja que el gos és un ésser amic que no els jutja i els entrega un amor incondicional”. Per a ella, el balanç d’aquestes setmanes és molt positiu i fa èmfasi en allò que destaca l’escola, que és “com s’ha vist reforçada la part d’habilitats socials, l’autoconeixement, l’assertivitat i l’empatia, que al final constitueixen la base del respecte a les pròpies aules”.

A través de l’ajuda dels animals, el programa incideix “en l’acceptació de les diferències, en la millora de l’autoestima i el respecte cap als altres i cap a un mateix, en la reconducció de conductes inadequades i en la tolerància a la frustració, fet que, de retruc, es tradueix en un respecte més gran entre alumnes i en el reforç de la seva relació amb el professorat”, afegeix Maribel Vila, responsable de teràpies de la Fundació Affinity. Així, a través del joc i les activitats amb els animals, “els joves gaudeixen de l’experiència de l’aprenentatge i ho fan d’una manera més vivencial”.

A més, quan els alumnes fan el curs d’ensinistrament, “tots són iguals davant dels gossos i aquesta és la base per començar a treballar i adonar-se de la importància de la cooperació; veure com ens complementem els uns amb els altres, en què necessiten ajuda i com poden ajudar-los ells, etc.”, apunta Vila. Una feina que, a més de traduir-se en canvis palpables, com que els alumnes més tímids es deixin anar més o que els més inquiets es concentrin millor, se sustenta en una metodologia científica supervisada per la Càtedra Fundació Affinity-UAB Animals i Salut, que publicarà aviat els resultats quantitatius de l’experiència. Això va implicar que, durant les dotze setmanes que va durar el programa, hi hagués un grup de control format per 20 alumnes que també treballaven el respecte a les aules però sense interactuar amb els gossos.