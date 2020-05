El programa Art i Escola es trasllada a la xarxa

L'ACVic Centre d'Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona han decidit traslladar a la xarxa l'exposició de la novena edició del programa Art i Escola, que s'havia d'inaugurar a principis de maig. L'objectiu és poder exhibir els treballs dels 35 centres educatius participants. "L'exposició virtual busca donar continuïtat al programa davant les circumstàncies actuals i vol ser un reconeixement a la gran feina portada a terme durant mesos pels estudiants que hi han pres part", comenta Bruna Dinarès, coordinadora de les activitats educatives d'ACVic.

Amb l'exhibició dels treballs dels centres educatius, l'exposició posa de manifest les múltiples interpretacions que pot adquirir des del punt de vista de l'art i la creació el concepte de ficció, tema escollit aquesta edició. Així els alumnes d'educació primària del Col·legi Sagrat Cor de Jesús de Vic han fet disfresses de personatges fantàstics i tradicionals; els alumnes d'educació secundària de l'Institut Miquel Martí Pol, de Roda de Ter, han ideat un curtmetratge sobre animals fantàstics, mentre que l'Escola El Vinyet, de Solsona, ha treballat el tema des de la poesia. Alguns centres han partit de la lectura d'un llibre, com l'Escola Bressol les Tres Bessones, de les Franqueses del Vallès, que ha escollit el conte De quin color és un petó? A l'Escola Tomàs Raguer i CEE Ramon Suriñach, de Ripoll, s'han convertit en superherois mentre que a l'Escola Guillem de Mont-rodon de Vic, els de 6è han enllaçat el concepte de la ficció amb un tema d'actualitat com les fake news, i a l'Institut Antoni Pous i Argila, de Manlleu, s'han qüestionat la pròpia identitat. Alguns dels centres participants no han pogut concloure els seus treballs a causa de la pandèmia.

S'exhibiran a la xarxa els treballs dels 35 centres educatius participants

L'exposició virtual d'Art i Escola ja està disponible a la web d'ACVic i consta de diferents materials i treballs relacionats amb el programa. S'hi poden trobar des d'un vídeo sobre el procés de treball que s'ha fet als centres, reflexions dels alumnes participants fins a informació detallada de cada projecte. Els treballs, amb fotografies, i centres educatius adherits al programa també es poden visitar a la web Artiescola.cat. A banda, ACVic anirà publicant a les seves xarxes socials durant els pròxims dies material i informació relativa a cadascun dels projectes.

35 centres i 3.226 alumnes

La novena edició d'Art i Escola ha comptat amb l'adhesió de 35 centres educatius, que inclouen 3 escoles bressol, 11 grups d'educació infantil, 16 d'educació primària, 18 d'educació secundària i 2 d'educació especial, i un total de 3.226 alumnes majoritàriament d'Osona però també del Bages, el Ripollès, el Solsonès i el Vallès Oriental. A més, per primer cop hi ha pres part un centre de les Illes Balears, concretament l'Institut Port d'Alcúdia; i una escola d'adults, el CFA Montseny, de Vic.

A part d'obligar a cancel·lar l'exposició a ACVic, la crisi del coronavirus ha portat també a suspendre diferents activitats vinculades al programa, com la presentació que cada any fan els centres dels seus treballs a la Universitat de Vic –Universitat Central de Catalunya–. Per altra banda, ACVic i el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona ja han començat a dissenyar la programació de la pròxima edició, que contindrà novetats amb motiu de la celebració de la desena edició.