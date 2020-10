Quan la seguretat viària és, sortosament, un joc per a nens (i joves)

Segons el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, després de les vacances d’estiu la mobilitat en general ha caigut al voltant d’un 25% a tot l’Estat, tot i la represa de l’activitat a la majoria de centres productius i la tornada a les escoles. A pesar d’això, la contaminació a les ciutats ha crescut altra vegada per les emissions de diòxid de nitrogen procedents dels tubs d’escapament dels automòbils, encara que -això sí- a un nivell que, sortosament, està per sota del d’abans del confinament. Això es deu sobretot a l’increment de l’ús dels vehicles particulars, en detriment de la utilització del transport públic, que a Barcelona, per exemple, ha caigut més d’un 43%.

Al creixement d’aquesta mobilitat individual en contrast amb la col·lectiva hi contribueix moltíssim l’augment de l’ús de vehicles com la bicicleta o el patinet, tot i que encara no hi ha estudis oficials que ho il·lustrin. Pensant justament en aquest auge dels vehicles de mobilitat personal els últims temps, al gener (abans de l’esclat de la crisi sanitària) el RACC ja va voler convertir-los en protagonistes del seu tradicional concurs Joves i Mobilitat, que enguany arribava a la tretzena edició. Però va esclatar la pandèmia i la resolució va quedar ajornada uns quants mesos.

PER UNA MOBILITAT SEGURA

Aquesta convocatòria busca promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable entre nois i noies de 13 a 17 anys. Des que el concurs va néixer ja hi han pres part més de 18.000 participants, que, a través de més de 12.000 treballs, han expressat la seva manera d’interpretar la mobilitat. A la crida del 2020 hi van respondre 768 treballs, signats per 732 estudiants de nivells diversos, membres de casals per a joves i centres de lleure, dividits en 370 grups de 38 centres educatius de tot Catalunya. El punt de coincidència de la majoria d’aportacions fetes en les diferents categories apuntava a la necessitat d’una millor convivència de bicis i patinets amb la resta de sistemes de mobilitat. També va ser un denominador comú inqüestionable la voluntat de conscienciar els joves de l’adopció d’actituds cíviques i responsables a l’hora d’utilitzar aquests transports tan populars.

No hem d’oblidar que fins a començaments de mes havien mort onze persones a Barcelona en accidents de circulació, algunes amb participació d’usuaris de bicicletes i patinets. En aquesta mateixa ciutat el 2019 hi va haver 796 accidents amb implicació de ciclistes, i la Guàrdia Urbana va multar 6.546 usuaris de vehicles de mobilitat personal per diverses circumstàncies, una xifra que triplicava la de l’any anterior per aquest mateix concepte i que ens els últims temps ha crescut de manera exponencial.

Ja sigui en els vídeos realitzats en format curt, destinats a xarxes socials, o en les creativitats pensades per a anuncis gràfics, els treballs premiats tenen clar que s’han de desterrar les sensacions d’impunitat en la mobilitat, ja que cap dels usuaris de la via pública està exempt dels riscos que hi ha en qualsevol desplaçament. Que els ciutadans més joves tinguin clars conceptes com aquest, com ha quedat demostrat amb els seus treballs, és la millor notícia que pot rebre el món de la mobilitat de cara a un futur immediat tan segur com sigui possible. El rigor dels treballs que han respost a la iniciativa del RACC demostra que plantejar la seguretat viària com “un joc de nens” no necessàriament té connotacions pejoratives, i que en allò que moltes vegades rep l’etiqueta “infantil” de forma negativa hi podem trobar les reflexions més profundes.

