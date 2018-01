El paper de la paraula en l'educació

La Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona) organitza i acull avui i demà la cinquena edició del Congrés Internacional Word in Education. Experts internacionals de diverses especialitats reflexionaran en aquesta cita sobre el paper del relat com a eix del procés educatiu.

El Congrés, realitzat en col·laboració amb la Universitat Jesuïta Ignasiana de Cracòvia (Polònia) i la Universitat de Namur (Bèlgica), pretén posar de manifest que la paraula i la literatura continuen sent elements claus en la formació del pensament i el desenvolupament de la persona. El Congrés afrontarà aquesta realitat des d'una perspectiva múltiple: pedagògica, psicològica, filosòfica, filològica i artística. D'acord amb aquesta diversitat, les ponències i taules rodones s'estructuraran en quatre grans blocs: Filosofia, Ètica i Teoria de l'Educació; Literatura i Alfabetització a l'Educació; Psicologia a l'Educació; i Narrativa i Mètode Biogràfic a l'Educació.

Educadors, psicòlegs, filòsofs, filòlegs i historiadors de l'art reflexionaran sobre el valor educatiu de la paraula i la literatura

Aquest enfocament multidisciplinari sobre el fet educatiu és precisament el que treballa el grup de recercaFamília, Educació i Escola Inclusiva de la UAO CEU (TRIVIUM), del qual neix la iniciativa de la celebració dels congressos Word in Education. Després que l'anterior edició es fes a Cracòvia, Word in Education torna a Barcelona.

Històries cavalleresques i educació en valors

El professor d'ètica i educació David Carrpronunciarà la conferència d'obertura, que porta per títol "Narrativa, coneixement i caràcter moral en l'art i la literatura". Carr és un dels impulsors del Knightly Values Programme, un projecte dissenyat per treballar valors transversals a l'aula mitjançant històries clàssiques com les de 'Joana d'Arc', 'El mercader de Venècia' o 'El Quixot'. Més de seixanta escoles del Regne Unit ja han treballat amb aquest programa.