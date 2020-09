Va de ciència!

La cinquena edició del programa Recerkids de promoció de la recerca a les escoles ha obert el període d’inscripcions a les activitats científiques, que, enguany, tindran un doble format, presencial i a distància, per fer-lo adaptable tant a l’aula com a casa i ajustar-se així als diversos escenaris que es puguin produir al llarg del curs. Pel que fa a la temàtica de recerca, aquesta edició estarà dedicada al canvi climàtic per commemorar l’aniversari d’Eduard Fontserè, fundador i director del Servei Meteorològic de Catalunya.

Recerkids és un programa educatiu de la secretaria d’Universitats i Recerca del departament d’Empresa i Coneixement que té com a finalitat acostar la recerca científica a l’alumnat de 5è i 6è d’educació primària, així com donar a conèixer l’activitat que es desenvolupa a les universitats i els centres de recerca de Catalunya. El programa s’adreça a totes les escoles públiques i concertades de Catalunya, que s’hi poden inscriure de franc fins al 13 de novembre a la web www.recerkids.cat.

El secretari d’Universitats i Recerca, Francesc-Xavier Grau, destaca l’evolució del programa per fer front als escenaris derivats del covid-19: “El foment dels valors de la recerca entre els nois i noies és bàsic per avançar cap al país dinàmic, internacionalitzat i pròsper a què aspirem, i aquest afany no es pot aturar per l’impacte de la pandèmia. D’aquí l’esforç de Recerkids i dels programes divulgatius que s’impulsen des de la secretaria d’Universitats i Recerca per adaptar-se als escenaris presencials o telemàtics que es puguin esdevenir en aquest curs 2020-2021”.

Els grups escolars realitzaran els projectes de recerca sobre canvi climàtic entre l’11 de gener i el 19 d’abril del 2021. Tal com es va fer en l’edició del 2019-2020, marcada per la pandèmia de coronavirus i el tancament de les escoles en compliment de les mesures de confinament, els diversos projectes de recerca es compartiran en un format de congrés científic virtual, obert a totes les escoles participants, que comptarà amb la participació de científics professionals i oferirà un espectacle científic ple de sorpreses.

Nou concurs de contes científics

Les iniciatives de la secretaria d’Universitats i Recerca de promoció de la recerca entre els escolars presenten com a novetat per enguany un concurs de contes de ciència. L’activitat s’adreça a alumnes de cicle mitjà i superior de les escoles catalanes i ofereix l’oportunitat de crear un conte científic situat en l’univers de la col·lecció de materials didàctics de la Laura i en Joan.

El projecte de conte guanyador del concurs es distingirà amb el premi de “millor conte científic” i s’editarà i s’il·lustrarà. També es lliuraran dos accèssits més, que juntament amb l’escola guanyadora tindran ocasió de participar en diverses activitats en espais de recerca i museus científics del nostre país. Totes les escoles participants rebran llibres de la col·lecció de la Laura i en Joan i les seves propostes de conte es publicaran a l’espai web del concurs per fer visible la feina de les escoles.

Amb aquest certamen, es pretén promocionar la lectura de contes científics entre els escolars, així com difondre el mètode científic i ajudar a descobrir les universitats i els centres de recerca de Catalunya.

El termini de presentació dels projectes per part dels centres educatius finalitza el 3 de desembre i consisteix en l’elaboració d’un text d’entre tres i cinc pàgines en què la Laura i en Joan seran els protagonistes d’una recerca sobre la temàtica que seleccionin els nois i noies.

A l’espai web del concurs estan disponibles les bases completes, així com la col·lecció de contes de la Laura i en Joan i material pedagògic divers amb pautes per a la creació del conte i explicacions sobre el mètode científic i els grups de recerca. Les escoles participants podran participar en una xerrada explicativa telemàtica sobre el concurs i disposaran d’una línia oberta via correu electrònic per realitzar les seves consultes.

Científiks en Joc

Arriba a la seva quarta edició el concurs escolar de disseny de videojocs, que en aquesta ocasió proposa als alumnes de 5è de primària la creació d’un videojoc sobre una investigadora catalana en actiu que faci activitats de recerca relacionades amb els virus. En el marc del concurs, els nois i noies tindran ocasió de treballar en col·laboració estreta amb una investigadora del sistema català de recerca que els assistirà en els continguts científics del joc. També disposaran de suport i acompanyament en el procés de disseny del videojoc, així com de materials didàctics per treballar la proposta amb l'alumnat. Les investigadores participants seran escollides a proposta de les escoles o a partir d’una relació que facilitarà l’organització del concurs, on hi haurà representants dels diferents àmbits de la recerca (ciència experimental, ciències de la salut, enginyeria, història i humanitats, etc.).

Científiks en Joc vol promoure l’aproximació a la recerca científica i incentivar la creativitat, el treball multidisciplinari i el treball en equip, imprescindibles per al disseny d’un videojoc. El programa també fomenta el coneixement de les institucions del sistema català de recerca i dels científics i científiques que hi treballen, dona visibilitat a les investigadores i ofereix una aproximació al món de la recerca de la seva mà. Les inscripcions al concurs estan obertes fins al 30 d’octubre a l’espai web del certamen.