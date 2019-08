La música educa

Els dies 14 i 15 de setembre tindrà lloc a l'espai Roca Umbert - Fàbrica de les Arts de Granollers la quarta edició de la Fira de la Música i l'Educació Taral·la, dirigida per la pedagoga, musicoterapeuta i cantant Dàmaris Gelabert amb el seu equip de l'Associació Totsona i organitzada amb el suport de Roca Umbert - Fàbrica de les Arts.

L'element central de la fira és la música, entesa com a part de la vida dels infants i com una de les millors estratègies educatives. La fira s'adreça a professionals o estudiants en l'àmbit de la música i l'educació, amb una formació reconeguda pel departament d'Ensenyament de la Generalitat. L'objectiu de l'organització és que els assistents puguin carregar piles i emportar-se recursos, idees i material per al nou curs. E ls destinataris de la fira són principalment docents i estudiants d'educació infantil i primària, mestres i professors de música, musicoterapeutes i altres professionals i estudiants interessats en l’àmbit de l'educació i la música, així com qualsevol altra persona que vulgui gaudir d'aquesta experiència.

Dos dies d'activitats Durant aquests dos dies hi haurà: tallers pràctics

sessions teòriques

presentacions (només adults)

animació al carrer

espai nadó

concerts

espai expositors





A més, el dissabte 14 d'11 a 19 h la fira obrirà les portes a les famílies amb infants d'entre 0 i 10 anys, i en aquesta edició també proposen tallers inclusius per a nens amb necessitats educatives especials. Taral·la ofereix concerts i dansa en directe, tallers per a diferents edats, expositors, propostes didàctiques, animacions a l'espai exterior, espais per als més petits, 'food trucks' i moltes més experiències enriquidores que tindran la música com a ingredient principal.