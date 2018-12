La meva biblioteca escolar és de premi

Plou a bots i barrals. Ni els paraigües poden esquivar tota l’aigua que cau de cop a Vila-seca un divendres de finals del primer trimestre del curs escolar. Els professors acostumen a dir que quan plou els alumnes estan molt nerviosos, i per tant avui potser no és el millor dia per anar a veure com llegeixen i treballen a la biblioteca de l’escola de primària La Plana. Però ja no em puc fer enrere de la cita.

Hi arribo al mateix temps que l’editora d’Eumo, Montse Ayats, que coneix la directora de l’escola, Teresa Sabaté, i m’ha fet de contacte. “Els editors estem molt contents amb el premi El Gust per la Lectura, que convoca Ensenyament, perquè els guanyadors reben 500 € que s’han de gastar en llibres a la Setmana del Llibre en Català”, explica la Montse. “Els editors hem de vendre llibres perquè, al cap i a la fi, som una empresa, de manera que fomentem la lectura mentre mirem que no hàgim de deixar de treballar”, explica l’editora, realista i enèrgica.

Piquem al timbre de l’escola, obre la porta el conserge i de seguida ve la directora, la Teresa. “La Marta Rius, cap d’estudis i dinamitzadora de lectura de 5è i 6è, us està esperant a la biblioteca”, ens diu. Mentre ens hi porta explica que l’escola La Plana fa 10 anys que segueix plans de dinamització de la lectura. “Al principi teníem una biblioteca petita, que funcionava malgrat el poc espai”, diu. La van anar equipant a poc a poc, i amb ajuts de l’Ajuntament van encabir-hi prestatges i ordinadors, que permetien fer el registre dels llibres.

L’escola La Plana fa 10 anys que segueix plans de dinamització de la lectura

Arribem a la biblioteca. La Marta ha escoltat el final de la conversa de la directora, i s’hi ha afegit. “En aquella època, quan la nostra biblioteca escolar era petita, recordo que anava a la de Taradell, perquè hi passo els caps de setmana, i a la de Reus, que la tinc a prop de la feina, per agafar molts llibres”. D’aquesta manera va poder explicar als alumnes en què consistia el servei de préstec, per què havien de cuidar tant els llibres i per què havien d’aprofitar el temps que els tenien per llegir-los. No va ser bufar i fer ampolles, recorda la Marta. “Els costa aprendre l’hàbit de lectura lliure, per això sempre he procurat que els llibres estiguessin adaptats a la seva edat, i he enllaçat el que llegien amb recursos digitals, per relacionar-ho tot”, explica la cap d’estudis.

A poc a poc la biblioteca va anar creixent i van anar omplint-la de les novetats editorials. “Hem llegit la sèrie 'Oriol Pelacanyes' o 'Agus i els monstres' i hem fet activitats relacionades, com ara descriure’n les portades i les il·lustracions, i explicar com és el personatge principal”. L’objectiu? Encendre el foc de la lectura, perquè llegir es converteixi en un hàbit en un centre escolar que està considerat de màxima complexitat.

LLIBRES EN DIFERENTS FORMATS

La dinamitzadora de lectura de l’escola La Plana també assenyala que ha ensenyat als alumnes altres formats de llibres. “He fet servir audiollibres, àlbums il·lustrats, còmics, llibres d’enigmes, llibres de cançons”. I aquí s’atura. “Els llibres amb cançons els agraden molt; funcionen, i els faig servir per treballar la lletra i les il·lustracions alhora”. De fet, continua explicant la Marta, “els alumnes són molt agraïts, perquè saben captar la il·lusió i les ganes que hi posem, i m’acaben demanant més títols de llibres per llegir a la biblioteca”.

Marta Rius i Teresa Sabaté expliquen que, a més de llegir, donen molta importància a tot el procés global, que vol dir “cuidar els llibres”. Per això els forren, els registren un per un a l’ordinador per saber quan comencen a llegir-lo i quan l’acaben, fan una fitxa en què els petits lectors escriuen una idea que els ha agradat i que volen compartir amb els companys i els fan reflexionar sobre el final. I en aquest punt hi ha una pausa important. “Fer parlar dels llibres als alumnes fa venir ganes als oients de llegir-los”, diu la Marta. La sentència, ben científica, val tant per a petits com per a grans (i això explica el suplement 'Ara Llegim' d’aquest diari, per exemple).

EL PREMI

I, dit tot això, el premi. El premi que es van gastar a la Setmana del Llibre en Català en llibres de lectura que ja són a la biblioteca que protagonitza la foto del nostre reportatge. “Els veus? Són els que tenen un adhesiu rodó, que indica que provenen del premi El Gust per la Lectura. N’hi ha de tota mena. Els que més destaquen (per volum) són els il·lustrats. Vam llegir les faules d’Isop, que eren lectures curtes i amb un missatge final (o una ensenyança)”. La Marta va dividir els alumnes de 5è i 6è (un total de 13 a l’escola La Plana) per grups, perquè de les lectures en fessin un text nou en forma de faula, que contingués un missatge que es pogués aplicar a la vida quotidiana. D’entre tots els treballs dels grups, la Marta i els alumnes només en van poder triar un, que era el que va presentar al concurs. “El vam triar junts i entre tots el vam millorar, cadascú dient paraules o frases que hi afegiria o canviaria”.

Amb les il·lustracions el procés va ser el mateix. Els grups en van fer perquè anessin lligades al conte que havien millorat, però després la professora i els alumnes van triar les que els van semblar més bé. “Sempre vaig deixar ben clar que el premi era per a tot el grup, perquè tots hi havíem treballat. Per això quan van saber que 'Les nenes entremaliades' havia estat la faula guanyadora en la modalitat a què s’havien presentat, els alumnes de 5è i de 6è van quedar tots satisfets.

D’altra banda, la directora i la cap d’estudis analitzen les repercussions curriculars que ha tingut entre els alumnes fomentar la lectura. “Des que vam començar hem notat com ha millorat la comprensió lectora dels alumnes”, comenten. Ara el següent cavall de batalla és l’escriptura, que és el que estan potenciant amb els textos que fan escriure als alumnes després d’haver llegit els llibres.

“Des que vam començar hem notat com ha millorat la comprensió lectora dels alumnes” Teresa Sabaté - directora

Finalment Teresa Sabaté assenyala que per la biblioteca hi passen tots els alumnes de l’escola. “Jo faig educació infantil i una tarda a la setmana els hi porto, els llegeixo un conte i fem una activitat relacionada”, diu. És una sessió d’una hora i mitja en què la intenció és, justament, anar sembrant el gust pels llibres. A partir de primària cada cicle prepara una lectura per explicar als alumnes del cicle que tenen per sobre. “El de cicle inicial ho fa per al mitjà, i els de cicle mitjà per al superior”, diu la directora del centre, Teresa Sabaté.

A més, en les dates assenyalades de l’any, com la castanyada, els llibres giraran al voltant d’aquest tema, i també les activitats. “Aquest any vam centrar la festa en les carbasses, mentre que l’any passat era sobre els trols”, diu la directora. I és així com l’escola enllaça els llibres amb la vida, perquè aquesta última sigui millor per als alumnes. Ja ho diu la dita. Com més llibres, més lliures.