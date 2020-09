12 mesures per a una tornada a l'escola segura

A les portes de l'inici del curs 2020/2021, que es presenta més incert que mai, molts pares i mares, i també mestres i professors, afronten la tornada dels seus fills i filles a les aules amb dubtes sobre la seguretat i sobre si s'adaptaran a les mesures pertinents, si és possible que els alumnes compleixin les normes establertes per les autoritats sanitàries i, sobretot, com influirà aquesta situació en tots plegats.

"El curs escolar ha de començar per ells, pels nostres alumnes. Els nens i les nenes necessiten anar a l'escola, ja no només per aprendre coneixements sinó també per relacionar-se, ja que hi ha molts infants que només se sociabilitzen a l'escola", apunta la mestra d'educació especial Pilu Hernández Dopico, responsable d'El Pupitre de Pilu. "D'altra banda –continua–, cal oferir facilitats per a les famílies que treballen, hi ha moltes persones que no poden teletreballar o que han tornat als seus llocs de treball aquesta mateixa setmana".

Així doncs, tenint en compte les mesures d'higiene i seguretat establertes, la mestra ofereix algunes mesures imprescindibles per a una tornada a l'escola segura.

Facilitar als centres recursos de neteja: gel hidroalcohòlic i personal de neteja, a fi que cada hora els serveis es netegin. Dotar de gel hidroalcohòlic cada unitat escolar / classe.

del centre. Incrementar els recursos tecnològics de centre : tauletes, ordinadors, plataformes... Editar guies d'utilització de recursos tecnològics per al professorat que inclogui tutorials.

Començar les classes amb recordatoris i formacions sobre les normes i mesures establertes adaptades a cada edat o curs.

i mesures establertes adaptades a cada edat o curs. Personalitzar els materials a infantil i primària per evitar contactes indirectes. Evitar en la mesura del possible l'ús de material compartit en les activitats d'educació física i en tot cas higienitzar-lo de manera constant.

A banda, la mestra d'educació especial fixa l'atenció en altres qüestions que estan passant més desapercebudes i que també necessiten resposta:

Els nens amb necessitats educatives especials no poden complir amb la distància de seguretat perquè necessiten mestres, fisioterapeutes, etc., per la qual cosa és necessari determinar un pla especial per a aquest col·lectiu.

no poden complir amb la distància de seguretat perquè necessiten mestres, fisioterapeutes, etc., per la qual cosa Caldria tenir present la despesa que suposa la tornada a l'escola , ja que aquest any requerirà més esforç per a aquelles famílies que s'han vist durament colpejades durant la crisi , per la qual cosa seria recomanable que des dels centres i institucions donessin solucions i facilitats a aquestes famílies.

Finalment, Hernández Dopico recorda que "hem d'estar preparats per si ens tornen a confinar, que els nens no vegin perjudicada la seva formació i el seu desenvolupament".