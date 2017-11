En marxa la tercera edició de l'Audi Creativity Challenge

Coincidint amb el curs escolar 2017/18, Audi convoca la 3ª edició de l'Audi Creativity Challenge, la competició d'idees que promou el valor de las idees creatives i fomenta actituds innovadores entre els més joves per oferir solucions a reptes presents a la nostra societat.

En aquesta 3ª edició, el repte que hauran d'afrontar els equips que s'inscriguin és 'Com innovar en educació per millorar l'experiència dels estudiants quant a motivació i aprenentatge?'. Es busquen idees sobre com integrar les tecnologies emergents per fer més atractius els continguts, noves experiències educatives que ajudin a potenciar l'adquisició de coneixement per part dels estudiants i solucions que puguin impulsar la participació activa dels estudiants en la seva educació.