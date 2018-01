En marxa la segona edició del Recerkids

Ja s'ha obert el període d’inscripcions per a les escoles catalanes que vulguin participar a la segona edició del programa Recerkids. La Secretaria d’Universitats i Recerca va posar en marxa l’any passat aquest programa entre els alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària amb el doble objectiu d’estimular la recerca científica entre els infants de 10 a 12 anys i donar a conèixer l’activitat que es fa a les universitats i centres de recerca de Catalunya. La primera edició va assolir un gran èxit de convocatòria amb més de 100 escoles participants i prop de 5.000 nois i noies.

Recerkids s’estructura en dues fases. Durant la primera, els estudiants de les escoles inscrites han de fer un projecte de recerca a l’aula emmarcat en un repte científic. Per a aquest curs 2017-2018, el projecte de recerca a desenvolupar ha de girar al voltant de la salut, amb tres grans subtemes: la salut i el cos humà; la salut al món; la salut i l’entorn. Com a ajuda complementària, el professorat de les escoles participants rebrà material didàctic i assessorament pedagògic per part d’un equip d’especialistes en didàctica de la ciència. Aquesta primera fase comença el 5 de febrer i s’allarga fins al 7 de maig.

Tot just després, a finals de maig o principis de juny, les escoles tindran la possibilitat de participar en un congrés científic que enguany se celebrarà a Barcelona i Girona simultàniament. Allà, els diferents equips de recerca de les escoles podran compartir els resultats del seu projecte i, alhora, gaudir d’una sèrie de propostes lúdiques i d’experimentació científica.

El programa Recerkids, que compta amb la col·laboració d’Eduxarxa, s’afegeix a altres iniciatives que la Direcció General de Recerca realitza per divulgar la ciència entre els infants i els joves de Catalunya, com ara el concurs de videojocs Científics en joc, la col·lecció Personatges en joco Els contes de la Laura i en Joan.