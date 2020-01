Una manera diferent d'aprendre català a l'ESO

El 27 de novembre va tenir lloc la Jornada sobre innovació pedagògica: Ens embarquem!, adreçada al professorat de català i de castellà de l’ESO i organitzada des de Didacta+. L'objectiu d'aquesta plataforma és facilitar la innovació educativa a tots aquells professors i professores de secundària i de primària, que volen treballar amb els seus alumnes d’una manera diferent.

Durant la jornada es van presentar els projectes Punt volat (llengua catalana i literatura) i Asterisco (lengua castellana y literatura), que volen oferir una manera diferent i emocionant d'aprendre català i castellà a l'ESO. Els dos projectes ofereixen una sèrie de recursos per treballar de forma competencial aquestes matèries i el projecte s’ha elaborat tenint en compte els estudis en neuroeducació, l’aprenentatge emocional, la gamificació i el desplegament curricular vigent. Els materials estan estructurats en 5 eixos principals: Comunicació, Gramàtica, Literatura, Ortografia i Lèxic.

A Didacta+ s'han proposat fer arribar la innovació educativa a tots els centres

La jornada Ens embarquem! va servir, doncs, per presentar els fonaments i els materials que configuren els dos projectes per a l’àmbit lingüístic, tenint en compte que els principis pedagògics d’aquests projectes es fonamenten en els aspectes clau de la neuroeducació (les neurociències aplicades al món educatiu) i de les pedagogies actives, aplicades a l’ensenyament-aprenentatge del català i del castellà a l’ESO, i contemplen tot el marc curricular actual.

Jornada sobre innovació pedagògica

La primera sessió de treball va tenir lloc a l’espai Cityzen de Barcelona. L’acte va començar amb les paraules de Dolors Rius, directora editorial de Didacta+, que va donar la benvinguda als assistents, va anunciar l’agenda de la jornada i va presentar en primícia el nou vídeo de Didacta+: Punt volat i Asterisco.

A cadascuna de les Jornades sobre innovació pedagògica, Didacta+ hi convida un expert en la matèria. En aquesta ocasió van comptar amb la presència de Jordi Amenós, que va oferir la conferència El poder de les històries en l’educació. Entre els temes que va tractar destaquen: la necessitat de trencar amb la dinàmica de l’aprenent ”assegut i avaluat”, d’eliminar les etiquetes tipus “aquest alumne no sap fer res”, la recuperació de la dimensió onírica i els mites, i la necessitat d’humanitzar l’aula.

La idea de Didacta+ és seguir oferint materials i jornades per apropar la innovació educativa a tots els docents que vulguin conèixer els seus projectes innovadors, tant per als de primària com per als de secundària.