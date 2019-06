mSchools lliura els seus premis anuals

Vint escoles de tot Catalunya han rebut aquest cap de setmana els mSchools Student Awards 2019, uns premis que reconeixen el talent jove digital i promouen la creativitat, les habilitats i les competències necessàries a l'era digital. Els guardons els atorga el programa mSchools, impulsat per Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA. Els premis, que han arribat a la seva sisena edició, reconeixen els projectes digitals desenvolupats per estudiants de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius durant el curs escolar.

La final, que es va disputar dissabte a La Farga de l'Hospitalet, va comptar amb la participació de més de 750 alumnes d'entre 6 i 18 anys de centres educatius catalans, que van presentar els seus projectes digitals davant de més de 2.000 persones.

Guanyadors de les diferents categories

App Education: els participants van desenvolupar aplicacions mòbils per oferir solucions a problemes del món real i que tinguin com a punt de partida els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Com si es tractés d'un projecte d'emprenedoria, els equips finalistes van defensar el projecte d'apli i el model de negoci en un pitch de 2 minuts. A més, van comptar, també, amb un estand per exposar el seu treball davant del jurat i el públic assistent. En aquesta modalitat, els guanyadors tindran l'oportunitat de presentar el seu projecte a 4YFN, la fira de 'start-ups' més important del món, participar en un programa de la prestigiosa acceleradora d''start-ups' Founder Institute o tenir una plaça per al campus d'innovació mSchools Bootcamp, en funció del curs escolar.

Els guanyadors en aquesta categoria han sigut els següents: lInstitut Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès) amb una apli per reciclar millor; Institut Eugeni Xammar (L'Ametlla del Vallès) amb una solució per a un funcionament de la cantina millor; Institut de Collbató amb una apli per triar democràticament coses com el so del timbre del centre. A la categoria de batxillerat, ha guanyat Gymmate, una apli per organitzar esdeveniments esportius (Institut Esteve Terradas de Cornellà).

Aplicacions per reciclar millor o organitzar esdeveniments esportius, entre els guanyadors



Mobile History Map (MHM): des del seu estand i en un màxim de 7 minuts, els estudiants van presentar els seus projectes desenvolupats amb MHM. Es tracta d'una plataforma i apli de georeferenciació que promou el treball per projectes i l'aprenentatge-servei. MHM millora les habilitats digitals dels alumnes ajudant-los a crear continguts multiformat relacionats amb el seu entorn i a compartir-los amb la ciutadania. Les escoles guardonades rebran una càmera 360º i un lot de 5 ulleres de realitat virtual.



Els guanyadors en aquesta categoria van ser els següents: Ignasi Peraire (Mollerussa), amb un mapa d'entitats socials de la ciutat; La Mitjana (Lleida), amb un mapa sobre la Seu Vella; Institut Celrà, que ha elaborat una ruta solidària; Institut La Valira (la Seu) amb un mapa dels monestirs medievals; CRP Reus amb un mapa sobre la petjada de l'arquitecte Pere Caselles a Reus i Escola Abel Ferrater (La Selva del Camp) amb una ruta interactiva pel nucli antic.

Els guardons que atorga mSchools repten els alumnes a convertir-se en emprenedors digitals





Scratch Challenge: la proposta que mSchools planteja als estudiants més petits va permetre veure com els equips finalistes resolien en 1 hora i 30 minuts un repte amb Scratch. Aquest llenguatge de programació lliure i intuïtiu els va ajudar a plantejar històries interactives, jocs i animacions al voltant d'invents que ajuden les persones. Els guanyadors, que participaran a la jornada Scratch Lab Day, que tindrà lloc al juliol, van ser La Portalada (Altafulla); Bernat Metge (el Prat); Mossèn Albert Vives (la Seu d'Urgell); Vedruna de Ripoll; Institut Sant Llorenç de Morunys i Institut Alpicat.