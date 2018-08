L’oralitat com a mitjà d’expressió crític

Un programa que planteja un espai de diàleg a través de la glosa -o cançó improvisada- i el rap en el si de l’aula i que, en paraules dels seus responsables, “té un gran potencial educatiu, ja que aborda l’expressió oral, el vocabulari, la interpretació vocal, el treball poètic, l’expressivitat, l’elaboració i la síntesi d’idees, les relacions interpersonals, la construcció de pensament crític, etc.” Vet aquí l’essència d’Improversem, promogut per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona i articulat al voltant d’un tema central com ara la igualtat de gènere o la lluita contra el racisme o el feixisme.

“Fa anys que creiem en el potencial de la cançó improvisada com a eina educativa que permet fer un treball competencial”, apunta Noèlia Sanz, tècnica del servei de cultura popular de l’ICUB. Des del curs 2015/16 s’ha impulsat -conjuntament amb el Consorci d’Educació i Cor de Carxofa- el projecte Corrandescola, en el qual el cant improvisat es treballa a primària. “Vistos els resultats, s’ha valorat positivament l’oportunitat de fer un pas cap a la secundària i incloure el rap com a manifestació artística”, diu Sanz.

Eina viva d'expressió

El curs 2017/18 van ser tres els instituts que van participar en la iniciativa, el Maria Espinalt, el Montserrat i el Sagrat Cor, tots de Barcelona. Una cinquantena de nois i noies que, en paraules de Sanz, “han descobert l’atractiu de la glosa, així com el sentit d’una eina viva d’expressió com és el cant improvisat; es barreja tradició i modernitat i hem comprovat la seva capacitat creativa quan posem les eines adients al seu abast; sense deixar de banda el valuós procés de reflexió que han fet al voltant de la igualtat de gènere”. Un enriquiment del qual el curs vinent també es beneficiarà un quart institut, el Joan Fuster.

La part educativa d’Improversem ve de la mà del treball previ que cal fer per aprendre a cantar un rap o improvisar uns garrotins, una tasca que, a més dels professors de català i música, ha comptat amb experts com Fetitxe13, de Versembrant, en la part del rap, i de Ferriol Macip, Mireia Mena i Caterina Canyelles en la de glosa, que han treballat amb els alumnes. Una de les expertes, Caterina Canyelles, destaca que “per aconseguir fer una lletra i rapejar-la, o per improvisar uns garrotins, s’han de mobilitzar coneixements com la rima, la mètrica, les figures retòriques, la comunicació no verbal, l’afinació, el ritme, etc., i també unes habilitats com l’empatia, l’autoestima o la seguretat”.

Projecte transversal

A Improversem entren en joc tanmateix múltiples àrees de coneixement. Com sosté Canyelles, al projecte “s’hi poden sumar l’educació física, fent una classe de hip-hop; la història, abordant temàtiques com el racisme, el feixisme o el feminisme; la tecnologia, creant una apli que aporti imatges o paraules a partir de les quals construir un garrotí; la geografia, investigant altres indrets del món on es practica la cançó improvisada, etc.” “Fins i tot -afegeix-, podríem dir que treballa també el pensament computacional per la manera en què s’ha de construir la quarteta, ja que saps com vols que acabi i has d’anar construint prèviament el camí per arribar-hi”.

El plus de motivació el va afegir l’espectacle final, aquest juny. Una cita que va permetre als nois dels tres instituts mostrar les seves creacions als companys i a la comunitat educativa i posar en valor la feina feta.