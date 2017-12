La importància de treballar l'educació emocional

Education Talks, plataforma per a la innovació educativa impulsada per la Universitat Abat Oliba CEU, ha celebrat recentment una sessió monogràfica dedicada al tema de l'educació emocional, un aspecte que els especialistes en educació assenyalen com a prioritari per a la formació integral de la persona.

Quan es toca el tema de les emocions el concepte d'empatia és clau, i el moment decisiu per al seu desenvolupament és el dels tres primers anys de vida, segons va afirmar una de les ponents, Anna Carpena. Aquesta especialista en educació emocional, que és membre del Comitè Científic del Congrés Internacional d'Intel·ligència Emocional i Benestar, va explicar que tot el que succeeix en aquesta fase vital té "impacte sobre la formació del cervell" i que els estímuls principals arriben de "l'escola, la família i la cultura".



Però el context cultural dominant no sembla ser el més propici perquè els nens d'avui siguin empàticsdemà. "Estem enmig d'una cultura violenta, però ho hem normalitzat tant que ni ens n'adonem", va observar Carpena. "La cultura té la qualitat d'arribar-nos com a valor, i en aquest moment ens està insensibilitzant. Estem insensibilitzant i cosificant les víctimes", i tot això té un "impacte en el cervell del nen". És necessari treballar per generar un "rebuig" social als continguts violents, de manera que la indústria es vegi obligada a canviar els continguts que ofereix, va defensar l'experta.



És necessari treballar per generar un rebuig social als continguts violents

Pel que fa a l'educació emocional, Carpena es va mostrar favorable a "sistematitzar-la a les escoles amb uns objectius claríssims". La bondat hauria de ser-hi. "Hem de posar la mirada en el fet que el nen desitgi la bondat, que és un dels elements més importants per demostrar que el nen és emocionalment intel·ligent".

La idea que hi ha darrere de l'emoció

Per entendre el paper central que els pedagogs assignen a l'educació emocional cal entendre que "les emocions afecten la nostra manera de veure les coses i, per aquesta raó, gestionar-les és la clau que ens permet controlar com vivim la vida", va apuntar el professor de filosofia i educació emocional a la Saint Peter's School i col·laborador de l'Ateneu de l'Alliance Française de Sabadell, Josep Soler. El fonamental, per a aquest filòsof i educador, no és reconèixer les emocions sinó la "idea" que hi ha al darrere. Per exemple "després de la indignació sempre hi ha la idea de justícia". Per això, la solució davant una emoció negativa no és canviar el pensament, sinó determinar quin és el motiu i decidir què fer sobre aquest tema. "El que ens diferencia no són les emocions, ja que, al final, tots sentim les mateixes, sinó la saviesa amb què les afrontem".

"Gestionar les emocions és la clau que ens permet controlar com vivim la vida" Josep Soler - professor de filosofia i educació emocional

Segons la visió exposada per Soler, una de les tasques de l'educador és ajudar l'alumne a entendre que "la seva vida és un relat que va construint i que cal que sigui capaç d'il·luminar les seves emocions amb les idees que vol que guiïn la seva vida".

Una escola emocionalment intel·ligent

El repte no només concerneix la relació mestre-alumne, sinó la concepció general de l'escola. "Pertinença, un ordre en el qual tothom tingui el seu lloc i equilibri entre donar i rebre", són els tres pilars sobre els quals se sosté el projecte educatiu de l'Escola Joviat, segons va descriure Jordi Vilaseca, director del centre i vicepresident de la Fundació Joviat. "Necessitem escoles emocionalment intel·ligents, escoles sensibles que deixin entrar la vida al mateix temps que miren cap al món", va proclamar. En aquest aspecte, les tutories compartides i els tallers de consciència són elements clau dins de l'Escola Joviat.



El poder de la interiorització

També és un element clau el projecte d'"interiorització", en aquest cas a l'Escola Nostra Senyora de Lourdes. "Vivim en un ambient ple d'estímuls i de canvis, que empeny a mirar enfora. Nosaltres considerem important educar la mirada interior amb exercicis i espais de silenci que propiciïn motius que convidin a sostenir l'acció, que desenvolupi la capacitat d'admirar-se, sorprendre's i interrogar-se", va explicar la directora d'aquest centre educatiu, Mireia Trias.



Education Talks és la plataforma per a la innovació educativa que impulsa la UAO CEU amb el propòsit d'oferir un espai de trobada entre educadors implicats en la innovació educativa. Anualment es reuneix en dues modalitats: una de general, en la qual s'aborden diferents enfocaments de la innovació a l'educació, i una altra de monogràfica, que tracta un tema concret d'actualitat al món educatiu. En les dues anteriors edicions monogràfiques es van tractar la creativitat a l'aula i l'aprenentatge per projectes.