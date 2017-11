El futur passa per l'aprenentatge personalitzat

Les jornades TEDx, que s'organitzen regularment per donar idees i exemples per fer canviar el món, han arribat a una de les escoles més petites però més innovadores de Barcelona. L’Escola L’Horitzó, que es va crear fa mig segle amb el compromís de l’educació centrada en el nen, commemora el 50è aniversari i ha inclòs una càpsula TED per reflexionar sobre el present i el futur de l’aprenentatge.

La sessió, amb el títol, ‘Exploring The World’ (Explorem el món) va convidar ponents de perfils diversos i de diferents països per compartir experiències al cor de Barcelona. A més de les reconegudes ‘talks’ (xerrades), també es va incloure una entrevista en directe de la periodista Marta Càceres al promotor del programa Escola Nova 21, Eduard Vallory.

Alumnes de l’escola L’Horitzó van protagonitzar algunes de les performances (actuacions) que escenificaven el dia a dia de l’adolescència, l’emotivitat i el pas dels anys a la infància. Les representacions encaixaven amb el que es va transmetre a l’auditori, a través de la paraula i la posada en escena. Per exemple, Vallory va incidir en la necessitat de generar un canvi cultural i plantejava: “si el canvi tecnològic és exponencial i el canvi educatiu, linial, caldrà replantejar-se quins són els objectius d’educar”. El director d’EN21 també va desfer un mite: “Notes altes a l’escola no es traduiran directament en notes altes a la vida”.

Per la seva part, la pedagoga Montse Poyatos, va obrir-se a relatar la seva trajectòria i les dificultats pròpies a l’escola quan era nena, que li han permès canviar la seva actitud com a mestra amb una mirada única a cada alumne. També va pujar a l’escenari Fernando de la Rosa, creador de la Foxize School, i exalumne de l’Escola L’Horitzó, que va demostrar clarament que el que es feia al passat a les escoles no serveix per als estudiants d’avui. En una part més social, Wendy Smith, directora de programes de prelectura Worldreader, va centrar el seu discurs en l’empoderament de la lectura per a joves en perill d’exclusió.

La jove promesa era Benjamin Issenmann, de 21 anys, qui es va centrar en l’autoaprenentatge que els joves fan amb les xarxes i el món digital. La seva exposició, ‘a must’ (imprescindible) per a joves i pares, qüestionava l’afirmació de que tot ho trobem a Internet: “Per què hi som aleshores en aquestes conferències, si tot ho podem saber a través de la xarxa?”, feia com a pregunta retòrica a l’audiència. Del món digital i disruptiu també en van parlar Mercè Gisbert, catedràtica de tecnologia educativa a la Universitat Rovira i Virgili, i Ivan Bofarull. Aquest darrer, Bofarull, director d’estratègia i innovació a Esade Business School, va fer un exercici agosarat: va trepitjar l’emblemàtica catifa vermella dels TED amb els seus dos fills de cinc anys i sis mesos, una imatge que va reforçar el seu discurs sobre les organitzacions del futur i supervivència, i que va impactar entre els assistents.

Durant la jornada es van visionar TED estatunidencs relatius al paper de les pantalles digitals en els primers anys de vida, i aspectes emocionals a l’hora d’aprendre. Entre les reflexions que es van emportar els participants s'hi compta la necessitat de trobar camins per acompanyar intel·lectualment i emocionalment als joves d’avui en un camí cap a un futur incert.