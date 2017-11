El cinema entra a les aules

La preeminència de la imatge en el món actual és inqüestionable. I ja no es tracta només del refrany “una imatge val més que mil paraules”, sinó de tot allò que és capaç de mostrar, amagar, insinuar, evocar, capgirar, denunciar o copsar una única imatge, un llenguatge universal amb què els infants es familiaritzen des de petits i que els serveix per entendre, interpretar i mostrar com ells entenen tot el que els envolta. Conscients d’aquest potencial didàctic que té el llenguatge audiovisual, ara fa tres anys el projecte FILMCLUB aterrava a Catalunya amb l’objectiu de contribuir a millorar el nostre sistema educatiu a partir de la inclusió del cinema i altres recursos audiovisuals com a eines pedagògiques. Un període que ha servit per dur a terme una prova pilot en 60 escoles catalanes.

EINA TRANSVERSAL

S’ha comprovat que l’ús de l’audiovisual a les aules millora els resultats acadèmics dels alumnes, en potencia el compromís, redueix l’absentisme, potencia la creativitat i és una gran eina per educar en emocions i valors. Miquel Cerdà, director de FILMCLUB, destaca tanmateix que “el cinema transformat en recurs didàctic proporciona un nou format d’aprenentatge i de reflexió més vivencial, a més de permetre treballar valors, coneixements, creences i emocions”.

Com que engloba totes les arts, el cinema també esdevé per a Cerdà “un mediador poderós per al diàleg no només en relació amb el passat, sinó també en relació amb el present i el futur”. Per a Cerdà, els films potencien l’anàlisi crítica d’altres realitats així com la presa de consciència del que és propi i pròxim. Un gran aliat, al seu torn, per tractar qualsevol tema, sobretot els que estan relacionats amb les emocions i els valors. Tot un seguit d’avantatges que també inclou l’entrenament de competències com “la creativitat, el treball en equip, la cocreació, la presa de decisions individuals i col·lectives i la planificació, cosa que es fa palès en les sessions en què es proposa als joves que creïn els seus propis continguts”, subratlla Cerdà.

Balanç després de tres anys de funcionament El 87% dels alumnes que han participat en el projecte han incrementat la seva consciència i comprensió global i cultural.

El 90% han reforçat les seves habilitats comunicatives i de debat.

El 81% dels alumnes han guanyat en pensament crític.

El 54% dels participants han millorat les competències orals i escrites.

Amb l’objectiu d’implementar el projecte, FILMCLUB facilita als centres educatius dues plataformes digitals, la FILMPÈDIA, un banc de recursos audiovisuals amb fragments de pel·lícules i material didàctic per treballar qualsevol àrea curricular a l’aula, que facilita la preparació de les classes als docents, i la FILMOTECA, un catàleg de pel·lícules digital que aporta als centres un punt d’accés legal a la projecció de films.

¿I quin és el paper del docent en aquest nou escenari? Per a Cerdà, “són els principals agents de canvi dins l’ecosistema educatiu” i, per tant, des de FILMCLUB promouen “que es consolidi i legalitzi l’ús de films en espais d’educació formal i no formal”. Per a ell, el paper dels mestres és clau: “Són les nostres mans i els nostres ulls, i els qui al cap i a la fi són els més experimentats a acompanyar els processos d’aprenentatge de nens i joves”. És per això que una gran part dels esforços de FILMCLUB es dirigeixen “a captar i fidelitzar els educadors perquè hi participin i utilitzin activament aquestes plataformes”, conclou Cerdà.

SENTIR-SE PROTAGONISTES

Un dels centres educatius que va implementar la iniciativa FILMCLUB és l’IES Joan Salvat Papasseit, de Barcelona. Montserrat Muñoz, professora del centre, explica que a través d’un film, un documental o un curt es poden treballar moltes coses: “La força de la imatge és molt gran i els nostres alumnes han crescut amb la cultura de la imatge. Ara bé, aquesta imatge ha de venir acompanyada d’una reflexió”. L’experiència ha sigut molt positiva i no només es redueix al visionat d’una pel·lícula, sinó “a un treball previ i un altre de posterior sobre el tema que es tracti”, una tasca que el curs passat es va vehicular a través del documental, un gènere, conclou la mestra, “que encara els va agradar més perquè ells i elles en van ser protagonistes i van dur a terme una feina el resultat de la qual es va poder veure”.