Els estudiants reflexionen sobre ètica i ciència

La Fundació Víctor Grífols i Lucas va lliurar divendres els premis de la VII edició d’Ètica i Ciència, adreçats a centres educatius que promoguin entre els estudiants la reflexió ètica al voltant de la ciència. Entre tots els projectes presentats procedents d’arreu d’Espanya, el jurat va decidir atorgar el primer premi, dotat amb 5.000 euros, a l’Institut Rafael Casanova de Sant Boi de Llobregat per Planeta B. Aquest projecte es va inspirar en la quantitat de residus que genera el centre i tenia com a finalitat conscienciar els alumnes sobre l’efecte que tenen en el planeta les deixalles que es generen. El mateix títol del projecte ja reflexiona sobre la manca d’un planeta B en què poder viure i, per tant, l’absoluta necessitat de preservar el nostre.

El segon premi, dotat amb 2.000 euros, va ser per a Electrónica y TEA, de l’escola Salesianos de Pamplona. El projecte pretenia que els alumnes responguessin la pregunta "¿Com podem contribuir, amb els nostres coneixements d’electrònica, a disminuir les barreres a les quals s’enfronten diàriament les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme?" Els estudiants van inventar i construir dispositius electrònics per ajudar als nens amb TEA, per facilitar-los una interacció més fàcil amb l’entorn. D'altra banda, amb una dotació de 1.000 euros, el tercer premi es va atorgar a l’escola Pia de Granollers pel projecte interdisciplinari CMC-FILOSOFIA, que tenia com a principal objectiu fomentar el debat sobre les diferents disciplines de la bioètica.

A més dels tres premis, es van atorgar dues mencions. La primera per a 1,2,3 Acció, de l’Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu, un treball enfocat a la formació de professionals per cuidar persones i a la conscienciació sobre totes les qüestions ètiques que envolten aquesta tasca. La segona menció va ser per a l'Institut Sunsi Móra de Canet de Mar pel projecte Som CEA, que volia donar veu als joves estudiants en un comitè d’ètica assistencial a través de la CSMS (Corporació de Salut del Maresme i la Selva) on es van proposar casos relacionats amb menors d’edat.

Ciència des del vessant ètic

Els premis d’Ètica i Ciència són una iniciativa impulsada per la Fundació Víctor Grífols i Lucas per promoure la reflexió ètica i científica entre els estudiants. La dotació dels premis es destina als centres educatius per tal d’ajudar a finançar aquest tipus de projectes. A més d’aquests premis, la Fundació també atorga anualment premis de recerca per a alumnes de batxillerat. En aquest cas, els premis volen reconèixer els millors treballs de recerca fets per estudiants amb l’objectiu de fomentar la inclusió de la dimensió ètica en la investigació des dels inicis de la carrera professional.