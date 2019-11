Salvar la Terra (no) és un joc de nens

La Terra s’ha convertit en un abocador on la vida humana no pot sobreviure ni un dia més. El canvi climàtic ho ha arrasat tot. Alguns afortunats van poder fugir a l’espai confiant que el planeta es descontaminés sol, sense acció humana, per poder-hi tornar dues o tres generacions després. Han passat 100 anys i els hereus dels primers humans que van protagonitzar l’èxode envien una petita delegació a la Terra per comprovar si torna a ser habitable.

Aquest és el plantejament de l’escape room que ha canviat la manera de fer pedagogia entre els més petits sobre els perills de la contaminació. La idea va sorgir del servei educatiu de residus de Rubinet, de l’Ajuntament de Rubí, que cada dos anys organitza una activitat nova per a totes les escoles de la ciutat per conscienciar de la importància del reciclatge. Han aconseguit que a la ciutat l’índex de reciclatge creixi un 10% els últims quatre anys. El 2017 van pensar d’aprofitar l’auge dels escape room per crear una nova eina educativa, que ha superat totes les expectatives. Ja han fet més de 200 activitats en diferents centres, per les quals han passat més de 5.800 alumnes de primària i secundària. “Les treballadores d’aquest servei d’educació són molt creatives i sempre fan coses originals”, explica orgullosa Coral Coscollola, coordinadora tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí.

Ja han fet més de 200 activitats en diferents centres, per les quals han passat més de 5.800 alumnes

I l’èxit ha sigut tan gran que el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha comprat l’activitat. Durant el curs passat ja la van fer 9.600 alumnes de tota la comarca, dins la campanya Excuses o separes. “L’activitat que més ens funciona habitualment amb escoles és la visita a la planta de residus, i en tenim unes 3.500 per curs, però l’ escape ha trencat tots els rècords”, explica Joan Fresno, responsable tècnic del consorci. Per aquest motiu diu que han afegit l’escape room de residus al programa d’activitats regular que ofereixen, perquè no van poder arribar a tothom que va voler anar-hi. “De tallers com aquests se n’han fet tota la vida, però el format és el que crida l’atenció i el que ha agradat tant”, afegeix Fresno, que destaca que ja els han trucat de fora de la comarca interessats en l’activitat.

CONTINGUTS ADAPTATS

L’activitat de l’escape room implica un muntatge d’ attrezzo força gran. Per això portar-lo a totes les escoles -normalment es munta al gimnàs- suposa un esforç considerable, però “val molt la pena per la resposta tant dels alumnes com dels professors”, apunta Coscollola. A més, han adaptat el contingut de les proves i les preguntes a sis nivells d’edat perquè tothom en gaudeixi de la mateixa manera: cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior, ESO, batxillerat i adults -que és més fàcil que el de batxillerat-. Un dels elogis que reben habitualment dels mestres és que, tot i fer quatre grups ,“no han de competir entre ells sinó col·laborar per trobar la sortida de l’ escape ”, apunta Coscollola. L’activitat educativa, però, no acaba amb els 40 minuts que dura l’ escape room, sinó que els dies previs la preparen amb els professors de cada centre perquè després tingui continuïtat a l’aula.

Els dies previs preparen l'activitat amb els professors de cada centre perquè després tingui continuïtat a l’aula

L’escape room creat a Rubí que vol salvar la Terra té tot el que ha de tenir: enigmes, cadenats, l’emoció de jugar contrarellotge i, a més, consciència social. Què més es pot demanar?