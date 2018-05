3a edició del programa solidari REFUGART

L'American School of Barcelona celebra aquest dijous la 3a edició de REFUGART, una iniciativa solidària de l'alumnat centrada en la situació que viuen els refugiats. La finalitat és recaptar fons per pal·liar aquesta situació que viuen mitjançant tot tipus d'art. L'acte principal del projecte se celebrarà demà a l'Amfiteatre a l'aire lliure de l'American School of Barcelona a partir de les 18.00 h.

El projecte de REFUGART va arrencar d'un grup d'alumnes de la Leysin American School of Barcelona al qual posteriorment s'han afegit altres escoles internacionals europees (l'International School of Brussels, l'American School of Leysin, l'American Community School of Athens). L'objectiu de l'equip de REFUGART és potenciar l'educació dels nens i joves en camps de refugiats. Els fons recaptats per REFUGART es donen principalment a programes liderats per UNHCR i cada any es col·labora amb un programa d'una altra ONG que compleixi amb la missió de REFUGART.

Els programes triats per a la campanya d'aquest any són:

UNHCR's Refugee Youth Futures Programme

Drop in the Ocean 'Eye to Eye'

L'acte de dijous, precisament, estarà centrat en la campanya 'Eye to Eye', de l'artista Ana Cid.

A partir de les 18.00 h i durant la celebració d'aquest esdeveniment, els assistents podran passejar pel mercat d'art on es vendran les diferents peces elaborades pels alumnes de l'American School, de l'escola Traç de Sarrià, del Col·legi Internacional SEK Catalunya, la Scuola Italiana di Barcellona, la Kensington School, la Leysin American School, l'Institut Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat i de membres del Grup AsproSeat i residents de la residència Erit per a la 3a edat d'Esplugues de Llobregat. A més, es comptarà amb actuacions artístiques i amb la subhasta de peces d'art. Els artistes que participaran en aquesta subhasta són: Lluís Lleó, Ken Fader, Christopher Anderson, Andrés Moya, Mariko Kumon, Perico Pastor, Laura Iniesta, Isabel de Kergal, Ana Cid i Jordi Casellas.

