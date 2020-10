L’ARA dels Infants del 20 de novembre vinent, Dia Internacional de la Infància, serà una reivindicació de l’escola a través dels dibuixos i els textos dels nois i noies que hi vulguin participar. Aquest any, amb la col·laboració especial de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, ens adrecem a tots els mestres de Catalunya perquè animin els seus alumnes a participar-hi.

Amb el lema Ens estimem l’escola, volem que els infants de 4t de primària a 4t d’ESO facin dibuixos reflectint l’estimació que senten per la seva escola o institut i que escriguin una carta al seu mestre o mestra, o al director o directora, explicant-li com veuen el centre, què els n’agrada més, què hi troben a faltar, quines idees tenen per millorar-lo i com se l’imaginen en el futur. En temps de coronavirus, es tracta d’imprimir optimisme i renovar il·lusions al món escolar, de posar bona cara al mal temps i de donar veu als autèntics protagonistes de l’educació.

Dibuixos i contes s’han d’enviar a l’adreça diaridelsnens@ara.cat com a molt tard el 6 de novembre. Els textos han de tenir una extensió màxima de 2.200 caràcters i els dibuixos poden ser en format vertical (preferiblement) o horitzontal. El millor dibuix servirà per fer la portada del diari del 20 de novembre, que com cada any serà tot il·lustrat pels nois i noies. Una vintena seran convidats a la redacció el dia abans, 19 de novembre, per acabar de dibuixar tot l’ARA de l’endemà. Un jurat format per membres elegits per l’ARA i Rosa Sensat decidirà les millors cartes. El mateix dia 19 es farà un acte de petit format, respectant les mesures de seguretat sanitària, per donar els premis als guanyadors de les cartes.

Per a Francina Martí, presidenta de Rosa Sensat, “amb aquest diari seran els infants i joves els que parlaran de l’escola, cosa que no passa sovint, dels temes que els interessen, dels seus desitjos, de les emocions que tenen i de les vivències que els fan vibrar”. I la directora de l’ARA, Esther Vera, recorda: “Des del 2013, cada any hem fet un diari dibuixat pels infants, una experiència única, que per un dia ens transforma i ens fa especialment feliços”.