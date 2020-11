Aquest any, escriuran en línia

Malgrat la situació provocada per la pandèmia, el talent jove del nostre país té una nova cita amb els Premis de Relat Breu de Coca-Cola, que aquesta vegada els proposen escriure els relats a les seves pantalles. Així, per primera vegada en els 60 anys d'història del concurs Jóvenes Talentos de Relato Corto a Espanya i els 43 anys del Premi de Relat Breu a Catalunya, Coca-Cola digitalitzarà ambdues edicions del concurs, des del procés d'inscripció fins a les gales dels guanyadors, i crearà una nova pàgina web, tot amb l'objectiu de facilitar la participació a la generació actual de joves i oferir-los l'oportunitat de desenvolupar el seu talent i estimular la seva imaginació, com ja han fet les generacions anteriors.

A més, Coca-Cola vol reconèixer, una vegada més, la gran tasca realitzada pels professors, aliats emblemàtics i indispensables del certamen, que han tingut un paper clau en els dos concursos al llarg de totes els edicions. En aquest sentit, durant el mes de gener el professorat serà el protagonista del Programa Aules Digitals, una adaptació de les Jornades Literàries per al Professorat, en què es faran sessions formatives didàctiques virtuals i amb la participació de personalitats reconegudes. “En un moment en què la incertesa pot eclipsar les esperances i les perspectives de futur dels nostres joves, volem fer més accessible els concursos de relat digitalitzant aquesta edició perquè tothom pugui utilitzar la seva veu amb nosaltres", explica Beatriz Osuna, directora de la Fundació Coca-Cola.

Una edició més inclusiva i col·laborativa

ja s'ha produït amb l'obertura d'inscripcions a la les proves tindran lloc el dia 5 de març per al premi en llengua catalana i el 12 de març en llengua castellana. El tret de sortida de la 60a edició del Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto i de la 43a edició del Premi de Relat Breu a Catalunyaa la web de la Fundació Coca-Cola . El procés estarà obert fins al febrer i

Aquest any Coca-Cola donarà l'oportunitat de participar als alumnes que no ho van poder fer l'any passat, i convocarà els nois i noies de 2n i 3r d'ESO. Per escollir l’incentiu creatiu, en una primera fase el professorat estimularà la creativitat dels seus alumnes de 2n i 3r d'ESO per enviar històries col·lectives fetes amb els seus companys de classe, en què es descrigui un personatge, un ambient, un lloc o una temàtica en 300 paraules. A partir d'aquestes històries, un comitè d'experts triarà la proposta que es convertirà en l'estímul creatiu que els participants afrontaran individualment en les proves escrites del mes de març.