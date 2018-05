Fem matemàtiques, acceptes el repte?

Avui, 12 de maig, és el Dia Internacional de les Matemàtiques, un bon moment per parlar del projecte 'Fem Matemàtiques', una activitat que té la finalitat de contribuir a desenvolupar la competència matemàtica en tots els alumnes de sisè de primària i del primer cicle de l’ESO. Muntada com un concurs per fases, en què es competeix individualment i per equips, és una experiència que suma més de vint edicions i permet intercanviar experiències i compartir propostes fetes per professors d’arreu de Catalunya.

Aquesta iniciativa vol sensibilitzar la societat catalana de la necessitat de millorar l’educació en matemàtiques per afavorir el desenvolupament personal i la integració social dels ciutadans del futur: els nens i nenes d’avui.

Organitzada amb caràcter anual per la FEEMCAT -la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya- i amb el suport del departament d’Ensenyament, s’adreça a tots els alumnes dels centres escolars de Catalunya. El concurs s’organitza en tres fases: la primera es fa als centres apuntats (més de 200, amb 11.400 inscrits), on els alumnes han de resoldre tres problemes en grups de 3 o 4 com a màxim, i elaborar un informe. Els dos millors informes de cada curs s’envien a l’associació, formada per mestres voluntaris, que els corregeixen.

En la segona fase se celebra una competició en alguna de les escoles de les 5 associacions que formen part de FEEMCAT (l’ADMGi, l’Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines; l’Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals; l’ABEAM-Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques; l’APaMMs, l’Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques, i LleiMat). També hi ha una prova individual, que premia els primers tres classificats, i gimcanes i proves d’equips, en què el repte és solucionar jocs de pensament o de lògica, fins a 10, que es puntuen segons cada prova. Per acabar, la tercera fase, la de la final, és una jornada matemàtica i lúdica amb els tres primers classificats de cada curs.

DE QUÈ ESTEM PARLANT?

Un exemple dels jocs de lògica per a grups de la segona fase és el següent. El Pau diu: “Vaig fer molts viatges. Tots van ser a París menys dos. Tots els que vaig fer van ser a Itàlia, menys dos. I tots van ser a Tahití, menys dos”. I aquí el repte: quants viatges va fer el Pau en total? O una prova feta a partir del joc Red7, un joc d’estratègia en què t’eliminen del torn si no guanyes. Té 49 cartes, 7 cartes numerades de l’1 al 7 de colors vermell, taronja, groc, verd, blau cel, blau i lila, cadascuna amb normes diferents, que comporten les eliminacions.

Per a Tuti Comalat, professora de matemàtiques de l’Escola Guinardó, 'Fem Matemàtiques' és un recurs molt útil per valdre-se’n a classe. Explica que “els jocs de càlcul o de lògica proposen problemes que ajuden a treballar continguts i processos que s’estan treballant al llarg del curs”, en el seu cas a sisè de primària, i és “una oportunitat molt bona per fer útils les matemàtiques des d’un vessant molt pràctic”. Conté incentius individuals o en grup per descobrir les infinites aplicacions de les matemàtiques a la vida real i aprendre a cooperar per un objectiu comú.

La setmana passada es va celebrar la tercera fase del concurs Fem Matemàtiques a Lleida, on van participar 70 nois i noies del conjunt de Catalunya. A la capital del Segrià, en una jornada organitzada per la federació LleiMat, es van fer les proves individuals i les proves d’equips a l’Institut Samuel Gili i Gaya, i el lliurament de premis i els jocs matemàtics es van fer a la Seu Vella.