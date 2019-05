Fer perviure la memòria

El Museu Hidroelèctric de Capdella ha prorrogat fins a aquest mes de juny l’exposició 'Caçadors de mirades', que es va inaugurar el juny de l’any passat i havia de tancar al desembre. La mostra ha convertit tots els pobles de la Vall Fosca en un museu a l’aire lliure, amb fotografies familiars de gran format a les façanes de les cases. L’èxit de públic i la bona acollida entre els veïns de la vall han fet que el museu hagi decidit ampliar-la amb un projecte educatiu paral·lel: el 'Retratem-nos', iniciat el mes de gener d’aquest any.

L’escola de la Plana de Mont-ros mostra l’exposició del centenar de fotografies recollides durant aquests mesos pels alumnes de 1r a 6è de primària, procedents dels arxius fotogràfics particulars. Es tracta de fotos de família d’entre el 1900 i el 1950, en blanc i negre, que s’agrupen en diversos àmbits: la vida familiar, la vida infantil, la vida als pobles, les activitats tradicionals i les de pobles i paisatges. Totes elles tenen com a protagonistes els infants. El museu vol que aquesta participació dels escolars els doni eines perquè nens i nenes puguin recuperar la memòria i reforçar la identitat per saber explicar i comprendre com era la Vall Fosca i com s’hi vivia fa 100 anys.

REIVINDICAR LA MEMÒRIA

“L’objectiu és crear un relat de la Vall Fosca, com ja es fa amb el Concurs de Microrelats, que es convoca per tercer any”, explica Eva Perisé, directora del Museu. Precisament, les imatges recollides en aquesta nova exposició de 'Retratem-nos' hauran de servir d’esquer i inspiració per al certamen literari infantil Joan Gelabert i Crosa. Arran de la recerca de fotografies, el projecte escolar també preveu un taller sobre fotografia històrica que serveixi per explicar les diferents tècniques fotogràfiques.

Qui eren els caçadors de mirades? Fritz Ritz Schenk (1894-1868). Filantrop, apassionat de la natura i la fotografia, es converteix en un improvisat etnògraf. Entre el 1920 i el 1960 va retratar tres generacions de vallfosquins, entre els quals hi ha els 172 retrats que fins al 2018 havien quedat oblidats.

Pere Piqué Castells (1895-1985). Cosmopolita inquiet, versat en les arts de la fotografia i la música. La càmera i l'acordió vell el van acompanyar tota la vida. Elegant avantguardista i emprenedor, va portar aires de modernitat a les cases i els pobles de la vall.

Rafel Marsol Argüés (1894-1986). A la recerca de noves experiències, el 1920 va arribar a la Vall Fosca acompanyat de la càmera de fotos i de la màquina de cine. Els dies de festa passava pel·lícules pels pobles de la vall. La seva càmera va caçar escenes familiars, els treballadors de la central i les festes tradicionals.

La col·lecció de fotografies del fotògraf suís Fritz Ritz van ser cedides per un particular al museu. Les 172 instantànies estaven sense identificar i la col·laboració dels veïns i veïnes ha permès posar noms als rostres anònims. També s’han recuperat les fotografies dels autors Pere Piqué i Rafel Marsol, que han estat identificades pels vallfosquins. Amb algunes d’aquestes fotos impreses en gran format a les façanes de les cases dels pobles de la vall, “els veïns s’han convertit en guies turístics per als nouvinguts i expliquen qui eren els seus avantpassats”, diu Perisé.

El Museu Hidroelèctric de Capdella vol que la fotografia sigui un tret distintiu del territori, aprofitant que disposen d’un extens fons. És possible poder “llegir el territori a través de la fotografia, atès que la Vall Fosca és pionera en aquest suport” perquè amb l’arribada de les hidroelèctriques, a finals del segle XIX, hi va arribar la fotografia i la majoria dels veïns “disposen d’un ampli arxiu familiar”. La nova exposició a càrrec dels nens i nenes de l’escola ajudarà al Museu a fer créixer el seu inventari fotogràfic.