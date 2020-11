Fem un autorelat animat?

El CCCB impulsa un nou projecte educatiu adreçat a famílies i escoles que ofereix tallers d'animació documental per a la creació d'una pel·lícula col·lectiva. Es tracta de Bioscopi, un projecte educatiu i creatiu del departament de mediació del CCCB que dona eines, recursos i exemples inspiradors per descobrir el llenguatge de l’animació documental, de manera que tothom que vulgui pugui crear un autorelat animat. Amb totes les pel·lícules del Bioscopi s’anirà creant una pel·lícula col·lectiva que vol ser un gran mapa d’històries diverses sobre l’entorn que ens envolta.

A Bioscopi.cccb.org tothom pot aprendre a fer el seu propi autorelat animat, fent servir les eines del llenguatge d’animació i, alhora, experimentant amb la manera com ens mostrem davant dels altres o com els altres ens veuen. Els autorelats animats es poden crear de manera individual, en parella o en grup. A la web Bioscopi.cccb.org s’expliquen les diferents opcions per fer les peces d’animació i se’n donen exemples, recursos i pautes (des de com plantejar un guió fins a com enregistrar les pel·lícules), perquè el procés de creació de les pel·lícules sigui divertit, amè i accessible a tothom.

Es convida a grans i petits a fer la seva pròpia pel·lícula d’animació a casa, amb els companys de classe o amb els amics

Amb la suma de totes les pel·lícules animades que es facin s’anirà formant una biografia animada i col·lectiva de la nostra ciutat o territori, a partir de les memòries, els relats passats i presents, els records i desitjos futurs de tots els participants. Aquesta pel·lícula col·lectiva es podrà veure en tot moment a la web Bioscopi.cccb.org.





Les pel·lícules d’animació del Bioscopi també es poden realitzar presencialment al CCCB, ja sigui en tallers en família o en grups escolars de secundària/cicles formatius que ho sol·licitin al servei educatiu (Seducatiu@cccb.org). El Bioscopi és un nou projecte del departament de mediació del CCCB, ideat per la directora d’art i d’animació Laura Ginés i l’il·lustrador i animador Pepon Meneses. Està inspirat en les obres d’animació documental de l’artista sud-africà William Kentridge, a qui el CCCB dedica una exposició.