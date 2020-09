La veu de l’experiència

Fa deu anys un grup de mestres jubilats vinculats a la renovació pedagògica, a Rosa Sensat i a la Federació de Moviments de Renovació de Catalunya van crear l’Associació Rella. Els eixos que articularien la seva activitat eren dos: el voluntariat educatiu i el fet de treballar perquè la seva experiència i saviesa perdurés en el món educatiu. Actualment 211 persones en formen part. Rella compta amb un grup a Granollers i un a Olot, i treballa conjuntament amb el Jubis de Vilafranca del Penedès.

POLÍTICA EDUCATIVA

Un dels objectius de Rella és enriquir l’exercici docent actual a través de les aportacions d’uns mestres que ja estan fora del circuit laboral. La seva mirada és, per tant, més reposada i reflexiva, cosa que sempre suma en un sistema educatiu que evoluciona a cop de lleis i reformes que mai acaben d’arrelar per culpa de la falta de temps per madurar i ser avaluades i optimitzades. En aquest sentit, des de Rella han demanat al departament d’Educació que tingui més en compte la seva opinió sobre com evoluciona la política educativa. Tal com exposa la seva junta, encapçalada pel seu president, Quim Lázaro, Rella aporta “l’experiència i treball fet pels docents catalans al llarg dels últims 40 anys”. “Molts de nosaltres -prossegueix Lázaro- som els que vam dur la renovació pedagògica dels 60 i 70 del segle passat, la immersió lingüística o l’acollida dels alumnes nouvinguts al sistema educatiu, entre altres accions de millora del sistema educatiu”.

Els objectius de l'associació són el voluntariat educatiu i treballar perquè la seva experiència i saviesa perduri en el món educatiu

Als integrants també els agradaria “poder crear un pont entre els docents que es jubilen i els mestres novells que surten de la universitat”, a través, per exemple, de tutories durant els anys previs a la jubilació. De moment, mantenen el vincle amb la comunitat educativa a través del voluntariat educatiu als propis centres i amb el suport d’Educació, però aspiren a aconseguir “que les administracions educatives tinguin més en compte” la seva experiència “per millorar el futur de l’educació del país”. I és que, apunten, “no cal partir sempre de zero”. “La saviesa i l’expertesa són valors que no poden perdre’s”.

SENTIR-SE VIU

Durant les seves trobades amb alumnes i docents al bell mig d’un context com l’escolar, en què abans transcorria el seu exercici professional, els integrants de Rella diuen sentir-se “vius”. També senten que tenen “un paper complementari en la millora del dia a dia del sistema, intervenint com a voluntaris als centres educatius i també fora de l’horari lectiu, amb les persones, les famílies i els alumnes que ho necessiten a través de la col·laboració amb diverses associacions”.

En la majoria dels casos, el de docent és un ofici vocacional. En conseqüència, ni el seu tarannà ni les seves inquietuds s’esvaeixen a l’arribar a la jubilació. Per canalitzar-ho tot plegat, Rella forma part de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i disposa d’un bloc actiu al Diari de l’Educació. Preguntats sobre quins aspectes de l’actual sistema educatiu els preocupa especialment, Lázaro cita “des de la privatització de l’educació fins a la participació activa de les famílies i l’entorn en la vida dels centres, passant per l’equitat, l’educació 360º i el temps fora de l’escola, la nova proposta d’horaris escolars, la implantació dels nous instituts-escola, el traspàs entre docents novells i mestres que es jubilen o recuperar la gestió democràtica del equips docents, els consells escolars i els centres educatius, entre altres temes”. I encara més: “També ens preocupa la innovació sense una reflexió prèvia, sense arguments sòlids ni bases científiques i sense una adaptació real d’experiències d’èxit a cada realitat concreta a què es volen aplicar”. La renovació pedagògica, assenyala Lázaro en nom de tots els que formen Rella, “ja fa anys que s’està fent al nostre país, cal adaptar-la a la realitat de cada comunitat educativa del segle XXI”.