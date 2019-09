La dansa entra a les aules

“Primer ens freguem el cos per sentir la pell. Després, per parelles, mirarem per on es dobleguen les nostres articulacions. D’aquesta manera ens tornarem escultors perquè, seguint la música, haurem de modelar diferents formes amb el cos de la nostra parella i fer que aguanti aquestes posicions”, indica Àngels Margarit, directora del Mercat de les Flors, als 170 nens i nenes que omplen la sala Maria Aurèlia Capmany, com mostren les fotos del reportatge. Riuen, es mouen, segueixen el ritme i les indicacions, i es converteixen en artistes per uns moments. Redescobreixen el cos i la versatilitat de moviments que poden aconseguir amb el seu propi i el de l’altre. Experimenten. Dansen. Tenen entre 8 i 12 anys i són alumnes de les escoles Mil·lenari de Cardedeu, Els Alocs de Vilassar de Dalt i Els Pins i Jacint Verdaguer de Barcelona. Durant uns quants mesos, juntament amb els seus professors, han participat en les sessions de prova del projecte europeu Map to the Stars, una iniciativa per portar la dansa a les aules a través d’una aplicació digital.

El desenvolupament del projecte i de l’aplicació es va iniciar el setembre del 2017 amb representants d’Explora, Il Museo dei Bambini de Roma, el Ballet Nacional de Marsella, el centre de creació ICK d’Amsterdam i el Mercat de les Flors de Barcelona. Sota la direcció artística general del coreògraf i artista visual Eric Minh Cuong, Map to the Stars ha nascut per oferir eines educatives i participatives al voltant del moviment corporal i per relacionar-lo amb diferents àmbits temàtics escolars perquè, d’aquesta manera, es poden ampliar les possibilitats expressives dels infants. Un cop passades les proves pilot pertinents a cada país, des d’aquest curs 2019-20 l’eina digital ja es troba a l’abast de tots els centres escolars que vulguin experimentar la dansa a les aules.

ÚS SENZILL I DIRIGIT

L’apli Map to the Stars va dirigida a mestres de primària amb coneixements de dansa però també als que no en tenen, però volen formar part d’aquesta experiència. Editada en cinc idiomes -català, castellà, francès, anglès, italià i neerlandès-, aquesta aplicació mòbil presenta de manera molt senzilla i pautada una trentena de propostes didàctiques per desenvolupar la creativitat de l’infant a través de la dansa. Al mateix temps, permet intercanvis culturals amb altres escoles d’Europa que també s’hi han interessat a través dels centres de creació que s’han implicat en el seu desenvolupament.

Els objectius de l’aplicació En el cas del Mercat de les Flors, han sigut tres ballarines i coreògrafes les dedicades a realitzar l’enfocament artístic a Map to the Stars des de Barcelona. Ana Eulate, Lipi Hernández i Àngels Margarit han fet les seves aportacions perquè l’aplicació pugui complir els seus objectius: Fer que els infants descobreixin el cos i ballin com a forma d’expressió.

Familiaritzar els més petits amb la dansa com a procés creatiu i mostrar-los de quina manera ells també es poden convertir en creadors.

Estimular la creativitat dels infants de 8 a 12 anys mitjançant l’ús combinat de la dansa i de les noves tecnologies.

Proporcionar eines als professors de l’escola per integrar la dansa i el moviment al seu currículum.

Quan entres a l’aplicació, només cal seleccionar l’idioma amb què vols treballar i anar a la pàgina de la proposta didàctica, on apareixerà l’estructura de l’exercici que cal realitzar i que es distribueix en quatre fases principals: un escalfament que dura menys de cinc minuts, un exercici principal d’entre deu i vint minuts, un temps de relaxació no superior a cinc minuts i un temps d’intercanvi i de reflexió sobre l’experiència. Totes les propostes que es troben a l’aplicació contenen una rúbrica per al mestre i ajudes i consells per realitzar la seqüència. A més, incorporen propostes musicals per acompanyar els exercicis, així com imatges i vídeos on uns ballarins mostren alguna part de l’exercici per inspirar mestres i alumnes. L’aplicació també inclou altres eines interactives, com una roda que permet variar aspectes de la proposta didàctica treballada -com les direccions o les velocitats- per fer més divertida l’experiència. “La idea és que el mestre se senti molt acompanyat però, a la vegada, molt autònom per poder fer aquests exercicis quan vulgui i sense cap mena de formació”, assenyala Montserrat Ismael, coordinadora d’educatius del Mercat de les Flors. Així, quan un centre educatiu es vulgui incorporar al projecte haurà de demanar un permís al seu centre de referència -en el cas de Catalunya, el Mercat de les Flors- perquè li faciliti una contrasenya que li permetrà entrar dins l’aplicació.

CONEIXEMENT TRANSVERSAL

A l’aplicació hi ha tot un seguit de propostes didàctiques relacionades amb diferents matèries, com ara matemàtiques, llengua, geografia... El professor pot decidir utilitzar l’eina des d’aquesta perspectiva. Per exemple, hi ha un proposta per treballar els angles a través de la dansa. Així, si a matemàtiques s’ha explicat aquest concepte, després, una vegada passat pel cos, asseguren que es pot entendre d’una manera més àmplia. També hi ha propostes organitzades tenint en compte l’energia i l’espai, per si la sessió ha de servir per tranquil·litzar els alumnes o respondre a alguna altra necessitat del grup. “Creiem que tots els coneixements són transversals i que moltes vegades, a partir d’una pràctica física, pots entendre certs conceptes matemàtics o geomètrics, per exemple. Relacionar la dansa amb altres coneixements ens sembla molt interessant per als alumnes i, a la vegada, també que puguin simplement ballar com una manera d’alliberar les emocions, de comunicar-se, de fer presents els estats d’ànim que tenen i de canviar-los”, explica Margarit.

“L’experiència ha sigut molt interessant. Malgrat ser una escola on ja tenim un projecte de dansa de fa molts anys, això ens ha suposat trencar una mica amb l’estereotip de la dansa, perquè en fèiem més d’arrel tradicional i del món. Introduir Map to the Stars ens ha donat una altra visió, com ara treballar el cos d’una manera diferent”, afirma Susanna Suesa, mestra de dansa a l’Escola Mil·lenari de Cardedeu. A la vegada, assegura que la dansa ajuda molt al desenvolupament estructural de les persones. “A l’escola potser pequem de treballar des de l’hemisferi esquerre, tot el que és cognitiu. En canvi, tot el que és l’hemisferi dret es deixa una mica abandonat i ara, amb la dansa, el podem treballar”, diu Suesa.

De les escoles participants en la prova pilot de l’aplicació, per a la Jacint Verdaguer de Barcelona representava el seu primer contacte amb la dansa. “L’experiència ha sigut molt bona, tenint en compte que jo no havia fet mai dansa i que al principi em va costar una mica, però m’ha agradat molt poder participar-hi. De fet, a l’escola treballem molt les emocions i aquesta part m’ha semblat molt interessant perquè els alumnes treguin realment el que porten dins i que no ho facin sempre per escrit”, diu Cristina Santamaria, professora de 4t de primària de l’Escola Jacint Verdaguer. “El treball de la dansa és molt potent. Sempre que fas una proposta artística et remou tantes coses que és com si de cop i volta tot fos més fàcil i les paraules et sortissin més fàcilment, com si esclatés un volcà”, conclou Ismael.