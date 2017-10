Educar per preservar el medi

El Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM), situat als espais naturals del delta del Llobregat, al terme municipal del Prat de Llobregat, es dedica a cuidar i rescatar animals ferits que arriben a les nostres costes, a investigar i conservar i a educar i formar. Aquesta última àrea compta amb nombroses accions de sensibilització a través de l’Aula CRAM que tenen com a finalitat conèixer les espècies i els ecosistemes marins en perill d’extinció, les causes que els amenacen i les principals solucions individuals i col·lectives per a la recuperació i conservació de la biodiversitat marina.

ACTUAR LOCALMENT

Elena Boadas, mestra i biòloga, és la directora de l’àrea d’educació i formació: “Tot el projecte de l’Aula CRAM persegueix la idea de sensibilitzar tota la ciutadania”, no només el públic infantil, per contribuir a fer saber “què passa en el medi marí, quina és la problemàtica i les amenaces principals, i per ser conscients que és un problema de tots i que cal actuar”. Per això, amb programes familiars de cap de setmana, visites per a grups de gent gran i tallers adaptats per a tot l’arc del sistema educatiu, des de l’escola bressol fins a batxillerats i cicles formatius, pretenen que “la gent prengui decisions per contribuir a la millora de la conservació del planeta i la seva biodiversitat”. És el que la Fundació CRAM defineix en la seva missió com “contribuir de manera local a la biodiversitat global”.

Els cursos de formació, les activitats de caps de setmana, les escolars, les adreçades a grups, esplais o AMPAs, el Casal de Nadal o el Casal d’Estiu comparteixen un mateix substrat didàctic: la participació. Boadas explica que part de la sensibilització passa per “ser conscients que les decisions individuals poden tenir conseqüències col·lectives”. Per això cal insistir que no es poden llençar plàstics a la platja o al vàter (ni bastonets de les orelles, ni pals de gelats o caramels, ni tovalloletes) o, per exemple, a “educar com a consumidors en la compra responsable”. Per tant, aprendre a saber quin peix comprem, si és o no de proximitat o si és protegit. Posar temes transcendents, “com el canvi climàtic”, a debat forma part d’aquesta necessitat “de prendre consciència”.

Els itineraris pel CRAM consten sempre d’una visita a la clínica, on poden observar-se alguns dels animals atesos, com les tortugues. La ingestió de plàstics o residus sòlids, les ferides per atrapament en xarxes de pescadors o la contaminació acústica que despista els cetacis són algunes de les causes que porten aquests animals fins aquí i que grans i petits poden conèixer si visiten el centre.

UN CENTRE DE REFERÈNCIA

El CRAM va néixer l’any 1991, després que una epidèmia vírica va provocar la mort de centenars de dofins llistats. Aquest fet va posar al descobert deficiències, com ara la de no disposar de prou coneixements o infraestructures per assistir individus d’espècies marines protegides. L’experiència va marcar els que serien els futurs fundadors del CRAM, que es van oferir com a voluntaris a la Generalitat de Catalunya per ajudar i donar resposta clínica als animals marins quan arribessin malalts o lesionats a les platges catalanes. El projecte va culminar el 1994 amb la inauguració del centre, el primer d’aquestes característiques al Mediterrani, i amb la creació de la Fundació, constituïda el 1996.

Per això, l’objectiu del CRAM és sempre “retornar els animals un cop rehabilitats”, encara que alguns es queden “com a residents una bona temporada, com una tortuga que vam alliberar després de deu anys amb nosaltres”. Tots els animals tractats al CRAM són alliberats amb un xip i, en alguns casos, amb un transmissor que permeten fer seguiment i estudis sobre les rutes.

Cada any, tortugues marines, sobretot, però també alguns cetacis, arriben a les costes catalanes amb alguna patologia. La Fundació CRAM s’ha convertit en un referent en la recuperació de la fauna marina. L’any 2011 va inaugurar el nou centre de recuperació amb unes instal·lacions punteres en clínica i recuperació de cetacis, tortugues i aus marines. Consta de tres edificis que permeten desenvolupar les activitats en les àrees clínica, d’investigació i d’educació. El centre disposa de capacitat de reacció davant de grans impactes, com epidèmies o vessaments, que pugui patir el medi marí, i rep cada any milers de visitants.