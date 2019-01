Cançons, contes i jocs per la pau

D'altra banda, la Coordinadora d’ONG Solidàries i l’Ajuntament de Girona posen en marxa la campanya Juguem per la Pau per commemorar el Dia Escolar de la No-violència i la Pau, que se celebra cada 30 de gener. En aquesta ocasió, la campanya té com a eix central el joc com a eina per treballar els valors de pau positiva que les entitats organitzadores, les escoles i els instituts implicats volen transmetre.

A Juguem per la Pau els alumnes d’infantil intercanviaran puzles elaborats a classe, fets a partir d'una il·lustració d’un conte per la pau. La resta de cursos de les escoles participants hauran d’inventar-se i crear un joc que reculli els valors de pau positiva de la campanya: divertir -se i jugar en equip, respectar i tenir cura dels companys de joc, facilitar el diàleg i la companyonia... És a dir, fomentar la convivència i no la confrontació.

Al principi de març hi haurà un intercanvi de jocs entre tots els centres educatius participants, que finalment rebran un material fet per alguna altra escola de la ciutat. I és que una de les novetats de la campanya d’enguany és la temporalitat: la festa serà el dimecres 30 de gener però les activitats a les escoles es faran a partir d’aquesta data (durant el mes de febrer i fins a l’intercanvi de jocs del mes de març).

Com cada any, l’alumnat dels instituts Montilivi de Girona (educació infantil i integració social) i Vallvera de Salt (animació sociocultural) dinamitzaran tallers i activitats lúdiques que han d’ajudar els grups classe a repensar la importància dels valors del joc en la construcció d’un món més feliç per a les criatures.

En total hi participaran 8 escoles gironines: Àgora, Bell-lloc, Eiximenis, Migdia, Masmitjà, Maristes i Santa Eugènia i FEDAC Sant Narcís, amb un total de 1.085 nens i nenes.