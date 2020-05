Triar els estudis del futur (virtualment)

Davant la impossibilitat de celebrar el Saló de l'Ensenyament i el Saló Futura a causa dels efectes de la pandèmia del covid19, Fira de Barcelona ha decidit crear la plataforma digital FiraCampusVirtual. Aquesta iniciativa tindrà lloc del 20 al 24 de maig amb l'objectiu que joves i estudiants puguin orientar el seu futur professional i conèixer una àmplia oferta acadèmica de batxillerat, graus universitaris, estudis superiors, estudis artístics i formació professional, així com de màsters i postgraus. La nova plataforma comptarà amb la participació de les principals universitats, escoles de negocis i centres formatius més importants de Catalunya, tant públics com privats, que donaran a conèixer la seva oferta per al curs 2020-2021. Així, amb aquest festival virtual i interactiu els alumnes podran triar quins estudis són els que més encaixen amb els seus interessos i on estudiar-los.



La directora de FiraCampusVirtual, Laura Pararols, diu que segueixen apostant per la seva "vocació d'ajudar els joves en la presa d'una decisió clau per al seu futur". En aquest sentit, ha assegurat que "aquesta iniciativa no només reunirà una gran oferta formativa, sinó que oferirà als alumnes d'entre 15 i 20 anys l'orientació d'experts que podran solucionar els seus dubtes a través de xerrades grupals o individualitzades". D'aquesta manera, la plataforma potenciarà els serveis d'orientació i comptarà amb la col·laboració de professionals que estaran a disposició dels participants a través de xats, webinars i videotrucades. Per això, a més d'un servei d'atenció individualitzada que atendrà de manera directa els que la sol·licitin, es faran conferències grupals en què podran accedir fins a 500 persones i en les quals els ponents contestaran els possibles dubtes.



De la mateixa manera, el festival virtual facilitarà el contacte entre els assistents i els centres formatius per fomentar el diàleg entre ells i ajudar així els estudiants a triar el millor camí per continuar la seva trajectòria acadèmica i encaminar la seva vida professional. Fira Terrassa Tria Futur

Per la seva banda, la Fira Terrassa Tria Futur mostrarà l'oferta educativa de la ciutat de Terrassa de manera virtual durant els dies 7, 8 i 9 de maig. A través de la web triafutur.terrassa.cat es podrà accedir a píndoles, xerrades, estands, exhibicions i sessions d'orientació personalitzada per a tothom que necessiti orientar el seu futur formatiu i professional.





La Fira Terrassa Tria Futur, organitzada per l'Ajuntament de Terrassa, neix com un espai de trobada en què les persones joves i adultes que necessiten informació per decidir el seu futur formatiu i professional podran conèixer de primera mà l'ampli ventall de l'oferta educativa que actualment es pot trobar a la ciutat. Això inclou des de l'oferta de formació professional inicial i batxillerats específics (Batxi-bac i modalitat d'Arts) fins a l'educació superior, els estudis artístics i la formació professional per a l'ocupació. La fira acollirà també una representació de sectors productius innovadors i demostracions de projectes elaborats per alumnes de diferents centres de la ciutat en què mostren diferents especialitats.

A través de la web es podrà accedir a càpsules informatives de formacions de diferents centres educatius i formatius i conferències o punts d'orientació personalitzats en què totes les persones interessades podran concertar una sessió personal d'orientació. També estaran presents experiències i programes de mobilitat internacional per facilitar informació a l'alumnat per a anar a l'estranger, així com explicacions i demostracions del sector industrial. S'aprofitarà també l'oportunitat perquè l'entorn esdevingui una plataforma viva i de referència de l'orientació formativa i professional. Les activitats en directe es podran seguir a través de les xarxes socials i la pàgina web els dies 7, 8 i 9 de maig i de forma permanent amb tots els documents digitals i material audiovisual que s'hi dipositarà.