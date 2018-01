Educar en valors: pau i igualtat

El Camp d'Aprenentatge Pau Casals ha iniciat una campanya per treballar, als centres educatius de tot Catalunya, la igualtat de gènere. I just avui,amb motiu del DENIP (dia escolar de la no violència i la Pau) la campanya donarà el tret de sortida amb la participació de Beth Rodergas i Micu al auditori de l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell.



Els impulsors de la iniciativa reivindiquen que somien un món on homes i dones es respecten i tenen les mateixes oportunitats davant la societat, sense distinció de gènere. La millor manera d'aconseguir aquest propòsit, al seu entendre, és a través de la música, una forma d'expressió uneix persones de diverses capacitats, ètnies, edats, cultures, identitats, gèneres...



És per això, que un any més, proposen un nou DONA LA NOTA per recordar que tant si som nins, nenes, xiquetes, minyons, boixos, dones, noies o al·lots... som perosnes iguals.



En altres campanyes passades -on es reivindicava la importància de l'educació musical- es va aconseguir la participació de més de 150.000 alumnes repartits per tot el territori. Van sortir a cantar cançons, ja tant conegudes, com "Mirall de Pau" i "Pluja de Sons" omplint patis, places i carrers de tot Catalunya.



Per aquest motiu, aquest curs, proposen cantar plegats la cançó 'Persones Iguals' el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per reivindicar la igualtat de gènere.

La cançó

Els alumnes de cada centre participant cantaran 'Persones Iguals', simultàniament amb la resta d'escoles i instituts de tot Catalunya. L'objectiu és omplir Catalunya de música als patis, aules, carrers, places... El Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, a les 11 del matí.

En aquesta adreça trobareu la lletra i la partitura, la cançó, la base instrumental i el videoclip de la cançó 'Persones Iguals'. Una cançó on es mostra que no hi ha diferències entre gèneres, classes socials, ètnies, cultures, capacitats... tots podem gaudir de la vida, de la música i ser persones iguals davant de la societat.

Girona es mobilitza

La Coordinadora d’ONG Solidàries i els Ajuntament de Girona i Figueres coorganitzen la campanya 'Protagonistes per la Pau', la proposta d’enguany per commemorar el Dia Escolar de la No‐Violència i la Pau a les dues ciutats. Dotze escoles figuerenques i gironines hi participen, amb uns 2.200 alumnes.

Al llarg del mes de gener les escoles participants han treballat la cultura de pau, els drets humans i els seus valors, amb tallers i dinàmiques escolars i mitjançant la cerca d’informació sobre persones anònimes o conegudes, internacionals o locals, que han construït la pau des del seu dia a dia, demostrant el seu compromís. En aquest ampli llistat de vides per la pau hi trobem personatges molt coneguts com la Malala Yousafzai, activista per l’educació i Premi Nobel de la Pau, l’economista i activista Arcadi Oliveres, el pallasso Tortell Poltrona, fundador de Pallassos Sense Fronteres, o l’alcaldessa de Lampedusa i defensora de les persones refugiades, Giuseppina Nicolini. Però entre els 'Protagonistes per la Pau' també hi ha gent anònima com Marley Dias que fa dos anys va iniciar la campanya #1000BlackGirlBooks per aconseguir una donació de 1.000 llibres, en els quals la protagonista fos una nena negra, tipa com estava de no poder‐se identificar amb les lectures escolars recomanades. O també hi ha Omid Kokabee, un jove físic iranià que va estar empresonat per negar‐se a treballar en un programa nuclear al seu país i que ha rebut nombrosos premis per la seva valentia i pel seu treball fet, des de la presó, a favor dels Drets Humans i de l’educació dels seus companys presos.

La campanya ha inclòs “L’hora del conte de la Pau”, a càrrec de les alumnes d’Educació Infantil de l’institut Montilivi, en quatre biblioteques de la ciutat.

Com en les anteriors edicions de la campanya, 'Protagonistes per la Pau' es clourà avui dimarts, amb una festa al Parc del Migdia de Girona, on després de les autoritats i de la lectura del manifest dels nens i nenes, Pallassos Sense Fronteres, posaran punt i final a la festa d’enguany.

Acció a Sant Feliu de Llobregat

D'altra banda, avui a, Sant Feliu de Llobregat torna a commemorar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, amb un acte simbòlic que se celebra a tots els centre escolars del món des de fa 55 anys amb l'objectiu d'establir un dia per estimular la pau i la pràctica d'accions no violentes a les escoles, data que coincideix amb la mort del líder pacifista hindú Mahatma Gandhi.

L'Associació Calaix de Sastre coordina les activitats i per avui s'ha previst un taller de goma EVA a càrrec de Qkades a les 18.45h; Una acció teatral portada a terme per Calaix de Sastre a les 19.15h amb un espectacle que recollirà l'esperit de la jornada: hem d'aprendre a fer servir el diàleg i la no violència; Escriptura de missatges en coloms de pau i encesa d'espelmes per il·luminar un colom gegant; i Samarkand Tribal faràuna actuació de dansa que convidarà a ballar al públic al voltant de les espelmes il·luminades, tot simbolitzant la unió dels pobles i les famílies.

Calaix de Sastre finalitzarà la seva contribució a la jornada de pau i no violència amb la 25a cantada de l'himne oficial per la pau de les escoles associades a la UNESCO, la cançó 'Trista'.