Tots aprenem de manera diferent

Avui, 2 de juliol, experts en educació i infància s'han citat a l’Auditori de Sant Cugat, a Barcelona, en les VI

Jornades sobre Diferències d'Aprenentatge, que s'han desenvolupat sota el títol “Detecció, diagnòstic i intervenció a l’aula”. Organitzades per ajudar a la comunitat educativa a entendre i tractar la diferència dins de l’aula, destacant les habilitats de pensament úniques dels nens amb diferències d’aprenentatge. que s'han desenvolupat sota el títol “Detecció, diagnòstic i intervenció a l’aula”. Organitzades per Project Difference , iniciativa i projecte de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé, l’objectiu de l’esdeveniment ésdestacant les habilitats de pensament úniques dels nens amb diferències d’aprenentatge.

Aquestes jornades buscaven fer viure als participants l'experiència dels nens. Així, han pogut escoltar en primera persona les seves experiències dins de l'aula i rebre eines per detectar i entendre les diferències d’aprenentatge, així com pautes i estratègies per potenciar les capacitats dels infants a l’aula. Per exemple, s'han presentat els resultats de les últimes recerques que s'estan duent a terme i la seva aplicació dins del procés educatiu. A més, s'ha debatut sobre com serà el nostre futur gràcies a aquestes habilitats especials que tenen els nens dislèxics -la flexibilitat cognitiva, la creativitat, la visualització i les habilitats complexes de resolució de problemes-, teninent en compte que es farà cada vegada més valuosa la neuro-diversitat dins del món laboral.

A Espanya hi ha entre 3 i 4 alumnes per aula que presenten algun tipus de diferència d’aprenentatge, com la dislèxia i el TDAH