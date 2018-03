Torna Exporecerca Jove

Des d'avui i fins dissabte se celebra a Barcelona la XIX Edició de l’Exporecerca Jove, la fira internacional de recerca pre-universitària més important del sud d’Europa.

L’Exporecerca Jove és una fira internacional de recerca celebrada anualment a Barcelona. Els seus objectius són afavorir la recerca entre els joves, promoure l’intercanvi d’experiències i coneixement i potenciar la participació en altres fires i congressos d’àmbit nacional i internacional. Se celebra a la Salle Universitat Ramon Llull i ja acumula un total de 18 edicions.

La fira està organitzada per Magma, Associació per Promoure la Recerca Jove, una associació juvenil catalana d'àmbit estatal i sense ànim de lucre, integrada majoritàriament per estudiants universitaris i dedicada a la promoció i divulgació de la recerca jove.

La mostra acull prop de 200 joves d'entre 12 i 18 anys procedents de centres de tot el territori català i alguns instituts de la resta de l'Estat espanyol, que exposen els seus treballs davant del públic i un jurat professional. A més, l’Exporecerca Jove compta cada any amb la participació fora de concurs d'estudiants d’Eslovàquia, Bèlgica, França, Turquia, Brasil, Kazakhstan, Rússia, Paraguai, Grècia, República Txeca, Mèxic, Brasil, Argentina, Perú, Itàlia, Xina, Azerbaidjan i Emirats Àrabs.

200 joves presentaran els seus treballs de recerca durant els 3 dies de la fira

Un jurat acreditat procedent de diversos àmbits acadèmics i professionals avalua els treballs presentats i el darrer dia lliura els premis, consistents en la participació dels seus autors en altres certàmens de caire internacional: INTEL-ISEF als Estats Units, MOSTRATEC a Brasil, ENJOCITI a Argentina; DOESEF a Turquia, Expo Vedy a Eslovàquia, I giovani e le scienze a Itàlia o Galiciencia a Galícia, entre d’altres.

Algunes de les entitats que donen suport o patrocinen l’esdeveniment són l'Obra Social La Caixa, Universitat Ramon Llull, l'Ajuntament de Barcelona, La Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fundació La Pedrera, Parc Científic de Barcelona, Societat Catalana de Biologia, Intel-ISEF, Fundació Grífols i el Diari Ara entre d'altres.