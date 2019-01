Terrassada en defensa de la filosofia

La matinal filosòfica, en què van participar alumnes de sis instituts -cinc de terrassencs i un de sabadellenc- va ser la primera de les culminacions públiques d’un treball que va arrencar fa un any. En concret, la iniciativa va començar a rodar el setembre de 2017, quan el grup de treball de professorat de filosofia del Vallès Occidental va prendre forma. Es tracta d’una xarxa de professors de filosofia de secundària que té un doble objectiu: difondre i coordinar iniciatives pedagògiques a l’entorn de la filosofia i reivindicar la seva permanència a l’ensenyament i a la fase comuna de la selectivitat. Amb aquesta finalitat, es van constituir com a grup ADHOC del Vallès Occidental, que, a la vegada, forma part del Grup de Didàctica de la Filosofia de l’Institut d’Estudis Catalans.

A la xarxa, tal com assenyala Maria Verdaguer, portaveu d’ADHOC al Vallès Occidental, hi ha 27 instituts de Sabadell, Terrassa, Matadepera, Vacarisses, Barberà del Vallès i Cerdanyola. Sis van ser els que van posar cara i ulls a la reivindicació portant-la al carrer. Van ser els INS Can Roca, Copèrnic, Blanxart, Montserrat Roig i Terrassa, de la mateixa ciutat de Terrassa, i l’INS Joan Oliver, de Sabadell, que en total van aplegar més de 450 alumnes.

Abans de celebrar la Terrassada, però, va tocar preparar-la. Els encarregats de fer-ho van ser els mateixos alumnes, que durant el curs 2017-18 van treballar diferents corrents ètics. “Després van fer servir aquests coneixements per buscar localitzacions al voltant dels instituts que reflectissin les seves reflexions. Van fotografiar-les, les va georeferenciar i van escriure aforismes per acompanyar-les”, explica Verdaguer. Quan li preguntem sobre com van aconseguir involucrar els joves, la docent explica que, a més d’incloure l’activitat al currículum de la matèria, “els alumnes s’engresquen fàcilment quan les propostes connecten amb les seves inquietuds”.

REFLEXIÓ SERENA

Quan li preguntem què aporta la filosofia com a matèria, Verdaguer insta “a preguntar-se, ara més que mai, què no aporta la filosofia”. Per a ella, a través de la filosofia “promovem qüestionar valors i prejudicis, anar més enllà de la immediatesa i fomentem la lectura crítica, i treballem l’expressió oral i escrita perquè sigui curosa i fluida”. “En definitiva -prossegueix-, ens agrada pensar que ajudem a recuperar l’escolta atenta i la reflexió serena”.

Per a Verdaguer, “la filosofia sempre és significativa: la seva finalitat és aprendre a viure bé”. A més, prossegueix, “com a matèria és bàsicament competencial, per això sembla un contrasentit eliminar la matèria de la fase comuna ara que es fa tanta propaganda de competencialitat i transversalitat”, lamenta. En l’etapa de l’adolescència, la docent apunta que la filosofia “fa de contrapès als missatges superficials, fal·laços i de fàcil consum que impregnen la societat actual”, la qual cosa, sosté, “també serveix al llarg de la vida”.

VIURE LA FILOSOFIA

Un segon objectiu de la Terrassada, més lúdic, era portar la filosofia a la quotidianitat. “A classe vivim la filosofia i, al fer-la sortir al carrer, la compartim amb la resta de la ciutadania, un fet que pot ajudar a despertar i canalitzar anhels”, destaca Verdaguer. De fet, la cançó de l’activitat es titula 'Anhels ètics', la lletra de la qual també va treballar-se a l’aula, on han sortit alguns assajos que mostren la creativitat i profunditat del pensament dels alumnes que hi han participat.

Una de les iniciatives que han permès traslladar la filosofia al carrer ha sigut l’exposició 'Mirades ètiques', inaugurada al final de la matinal, que presenta les fotografies finalistes fetes per l’alumnat en un entorn determinat i les reflexions ètiques que els suggereixen, una acció que ha tingut molt de ressò a les xarxes socials. L’exposició, que es va poder veure a la plaça Vella de Terrassa, actualment està viatjant pels diferents instituts que hi van participar i també estarà exposada a les biblioteques públiques de Terrassa. “L’activitat, per tant, segueix viva i, alhora, servirà de base pedagògica per a la Terrassada 2019”, conclou Verdaguer.