El Saló de l'Ensenyament potenciarà la FP

El Saló de l'Ensenyament torna al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona del 18 al 22 de març del 2020 amb més oferta acadèmica i serveis d'orientació, especialment pel que fa a la formació professional. El certamen s'emmarca dins la Setmana de la Formació i el Treball, que també inclou els màsters amb Futura i el Saló de l'Ocupació Juvenil, dedicat a introduir els més joves en el mercat laboral, i reunirà més de 270 expositors que presentaran als assistents l'oferta acadèmica nacional i internacional més àmplia.

Així, els estudis de formació professional (FP) seran els protagonistes de la 31a edició d'un Saló que vol potenciar un itinerari formatiu que en els últims anys està experimentant un creixent interès entre els estudiants, atesa la seva taxa d'ocupabilitat més elevada que altres tipus d'estudis.



Aquesta aposta es visualitzarà amb més presència de centres que ofereixen FP, així com un nou espai anomenat Àgora Formació Professional, que ocuparà 1.500 m² i on es faran demostracions d'oficis, s'organitzaran xerrades amb professionals que han cursat cicles de grau mitjà o superior, i es mostraran empreses participants en la FP dual i centres que l'imparteixen. Així mateix, i per primera vegada, el saló oferirà orientació específica per respondre els dubtes dels visitants. + informació FP Dual: el planter de les empreses



Per a la directora del Saló, Laura Pararols, "la formació professional és un dels reptes del sistema educatiu i per això des del Saló de l'Ensenyament s'ha volgut col·laborar amb més oferta disponible i un espai propi en què, des d'una perspectiva pràctica i experiencial, es mostrin algunes de les sortides laborals".

Autoconeixement i projecció personal

Per la seva banda, el departament d'Educació reforçarà el paper orientatiu amb la incorporació d'activitats individuals orientades a l'autoconeixement, la projecció personal i el coneixement del context professional per fer conscients els estudiants de les moltes possibilitats del context educatiu català i dels diferents itineraris que poden seguir en el futur. Igualment, el departament informarà de l'oferta per al pròxim curs pel que fa als estudis de batxillerat, d'idiomes a les Escoles Oficials, de l'Institut Obert de Catalunya (IOC), dels centres per a persones adultes i dels ensenyaments esportius. També hi haurà un espai dedicat als ensenyaments artístics superiors amb la participació de l'Esmuc, l'Esdap i l'Escola de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.



Pel que fa a l'oferta d'estudis universitaris, el saló comptarà amb els principals centres del país, que aprofitaran la seva presència per presentar les noves titulacions, així com la resta d'oferta formativa disponible, juntament amb els serveis d'orientació.









El certamen continua potenciant els serveis d'orientació i enguany ha augmentat el personal dedicat (psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs) respecte a l'edició anterior. Entre les propostes que oferirà el saló hi ha el servei d'assessorament individualitzat, espais d'autoconsulta, visites guiades, tallers per a joves i famílies, càpsules per a professorat, a més de xerrades amb professionals en què la presència femenina en titulacions de ciències i tecnologia tindrà un pes especial. A més, hi haurà un escape room i un servei de consultes online i telefònic.



D'altra banda, a l'Aula de Tecnologies Multimèdia es faran demostracions de realitat virtual i fotografia digital, mentre que a l'Espai Ciència els visitants podran descobrir la seva faceta més científica mitjançant tallers i experiments.

Màsters i postgraus nacionals i internacionals

Els dies 20 i 21 de març també se celebrarà Futura, el Saló de Màsters i Postgraus, que en la seva 17a edició tindrà més de 50 expositors d'universitats (públiques i privades), col·legis professionals i escoles de negoci, tant espanyoles com internacionals, així com empreses de captació de talent. Aquest any, el certamen manté la seva aposta per la internacionalització acadèmica, amplia la seva oferta d'estudis a l'estranger i actualitza els seus serveis d'orientació potenciant les trobades directes entre visitants i expositors.



A més, el 19 i el 20 de març tindrà lloc la 3a edició de Saló de l'Ocupació Juvenil, organitzat per Fira de Barcelona i Barcelona Activa. Els joves d'entre 16 i 35 anys hi podran descobrir quines competències són més valorades per les empreses a l'hora de contractar algú, quins sectors són els que demanen més llocs de treball i quina és la millor manera d'afrontar un procés de selecció. A més, comptarà amb la presència de diferents entitats que donaran a conèixer els seus programes i activitats per facilitar la incorporació i l'acompanyament en el mercat laboral; i s'hi podran descobrir ocupacions i oficis poc coneguts.