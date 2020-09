Recursos educatius de 'profes' i per a 'profes'

Coincidint amb l'inici del nou curs ha nascut Profes Papel Tijera (PPT), una nova plataforma en línia de recursos educatius on es poden trobar idees i materials per a l'aula creats per professionals acreditades del sector. En paraules de les seves creadores, tres joves emprenedores que ja van llançar fa cinc anys l'exitosa web 2profesenapuros, aquest nou projecte és "l'Arca de Noè dels recursos pedagògics".

Com funciona?

La plataforma s'erigeix com a punt de trobada entre docents que creen recursos i docents que busquen recursos. "Volem crear un espai cuidat i únic per a nosaltres, els professors i professores, en el qual puguem compartir recursos juntament amb altres docents i anar creant a poc a poc una gran comunitat", asseguren les seves creadores. Tot i que el llançament de la web es va produir fa poques setmanes, Profes Papel Tijera ja compta amb centenars de recursos catalogats per àrees, etapes educatives, idioma o tipus de recurs, entre d'altres. Segons expliquen les impulsores de la plataforma, es tracta de poder incorporar al projecte noves idees que facilitin el dia a dia del docent com una xerrada, un taller o unes jornades per poder ajuntar-se i compartir inquietuds.

A PPT els professors hi poden trobar recursos gratuïts i de pagament. Per assegurar-ne l'accessibilitat, s'ha configurat una norma de proporcionalitat 5:1, és a dir, quan es pugin 5 recursos de pagament, el següent serà gratuït, i així amb els següents 5. En el cas de compartir exclusivament recursos gratuïts, no hi ha límit.

Qui pot participar-hi?

Qualsevol professional del sector pot convertir-se en autor a PPT, però per fer-ho haurà de passar la revisió de l'equip. Després d'enviar l'aplicació a través de la pàgina web, les persones interessades hauran d'acreditar les seves dades i la seva formació, així com una mostra de tres materials que ja hagin creat. Un cop enviada la sol·licitud, passarà a ser revisada per diverses persones de l'equip. En cas de complir amb els requisits, es permetrà a la persona crear el seu propi espai per compartir els seus materials amb la comunitat educativa.