Promoure hàbits saludables a l'escola

El programa TAS (Tu i Alícia per la Salut), impulsat per la Fundació Alícia amb la col·laboració de la Fundació Mondelēz International, ha premiat els alumnes d'educació secundària de l'Institut de Gurb (Osona) per la seva proposta per promoure els hàbits saludables.

Es tracta d' una cançó/videoclip que promou l'alimentació sana i l'activitat física. Batejada amb el títol 'Enganxa't a una vida saludable', és una adaptació de la cançó 'Hello summer' de Rameez, altament reconeguda pels adolescents.

El concurs premiava la millor iniciativa per a la promoció dels hàbits saludables, i havia de ser elaborada durant el curs 2016-2017 pels alumnes a partir dels materials i recursos que ofereix la plataforma pedagògica del programa TAS. Els projectes de l'Escola Diocesana de Navàs (Bages), l'Institut Enric Borràs (Barcelonès) i el col·legi Montessori Palau (Gironès) han sigut les altres propostes finalistes.

El jurat, format per nutricionistes, cuiners i professors de secundària, ha lliurat als guanyadors el premi del concurs, que consisteix en un equip complet d'utensilis de cuina perquè els alumnes puguin continuar desenvolupant tallers d'alimentació saludable.



El programa TAS, que enguany ha arribat a la sisena edició, promou els hàbits de vida saludable dels alumnes a través de la cuina i el foment de l'activitat física. A escala estatal, el programa TAS ja compta amb més de 30.000 beneficiaris directes i indirectes des del 2011.