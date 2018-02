15 anys del premi literari Pilarín Bayés

Des de fa 15 anys es convoca el premi Pilarín Bayés, impulsat per Editorial Mediterrània i per l'Obra Social Sant Joan de Déu. Un premi literari que pretén estimular la creativitat i imaginació dels infants mitjançant l'escriptura de contes, ja sigui individualment o en grups o classes. L'objectiu: fer-los reflexionar cada any sobre una temàtica diferent.



En el seu 15è aniversari, s'ha volgut celebrar l'adolescència del certamen amb una temàtica que farà somniar els més petits en el futur que volen aconseguir: "Idees per canviar el món". Fins al21 de febrer es podran presentar els contes escrits individualment, en grup o per classe, en diferents categories: cicle inicial (6-8 anys), cicle mitjà (8-10 anys), cicle superior (10-12 anys), i com a novetat d'enguany, educació especial (6-12 anys).

Incorpora novetats com la participació de les escoles d'educació especial i un concurs de creació de clips de vídeo breus