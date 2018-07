Nova edició de mSchools TechCamp

Els guanyadors dels mSchools Student Awards en la categoria d'App Education de l'Institut Ernest Lluc de Barcelona, l'Institut Alexandre Deulofeu de Girona i l'Institut Josep Vallverdú de Lleida, entre d'altres alumnes de tot Catalunya, poden gaudir aquesta setmana d'uns dies plens d'activitats formatives i de lleure a mSchools TechCamp. En la tercera edició, enguany les activitats a desenvolupar pels alumnes giraran al voltant de la recerca de solucions tecnològiques en l’àmbit de la salut. Els campaments, organitzats per mSchools, el programa de mEducation impulsat per la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), es fan fins al 29 de juliol al pantà de Sau.



Els alumnes participants en els campaments van presentar els seus projectes el 9 de juny als mSchools Student Awards davant de 2.000 assistents, entre els quals hi havia membres de la comunitat educativa, experts del sector tecnològic i mitjans de comunicació. Gràcies a aquest esforç, podran gaudir de tallers de formació sobre diferents aspectes del disseny i del desenvolupament digital, per mitjà d'experts convidats de la indústria mòbil.



En la tercera edició de mSchools TechCamp, els alumnes aprendran a crear gadgets basats en la internet de les coses (IoT) per crear solucions en l'entorn mHealth. Dissenyaran una solució mitjançant la programació d'un microcontrolador que actuarà a partir de les dades recollides per diferents sensors, a través de programes com Raspberry Pi, GrovePi i Arduino. A més, seran conscients del poder i el valor de les dades i aplicaran mesures de ciberseguretat per protegir els seus dispositius d'atacs cibernètics.

Aprendran a crear gadgets basats en la internet de les coses per crear solucions en l'entorn mHealth





Els estudiants premiats en la categoria Scratch Challenge dels mSchools Student Awards, centrada en el desenvolupament del pensament computacional mitjançant l'aprenentatge d'un sistema de programació, també gaudiran d'aquests campaments durant un dia. El 28 de juliol viuran una jornada plena d'activitats per aprofundir en els coneixements de programació adquirits durant el curs escolar. A més, hauran de resoldre un repte de programació al costat dels seus familiars.