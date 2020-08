Neix Pack Màgic a l’Escola

Aquest nou curs, el professorat disposarà de nou material pedagògic per treballar el llenguatge audiovisual. Es tracta de Pack Màgic a l'Escola, que impulsa el projecte de formació en llenguatges audiovisuals Construir Mirades. Les mesures de contenció del covid-19 condicionaran la tornada a les aules, que haurà de preveure un model educatiu semipresencial sense precedents. Aquesta situació planteja la necessitat de respostes didàctiques com aquesta, que facilita l’organització d’activitats educatives entorn dels llenguatges audiovisuals adaptables a les necessitats dels educadors en les diferents etapes.

Pack Màgic a l’Escola neix de la col·laboració de Construir Mirades amb la distribuïdora de cinema infantil Pack Màgic, com a mesura educativa per tractar una situació que intensifica la relació, ja de per si estreta, que els infants i joves mantenen amb el món de les imatges i de la cultura audiovisual. Aquesta cultura juga un paper fonamental en la configuració de les identitats i dels imaginaris personals i col·lectius. Es fa imprescindible, per tant, enfortir l’educació visual per promoure una mirada activa i una actitud responsable en la seva relació amb aquests continguts.

La nova eina respon a aquesta necessitat posant a l’abast dels centres educatius la possibilitat de veure pel·lícules de qualitat amb l’alumnat i treballar-les a l’aula de manera senzilla, educativa i legal, ja que inclou els drets d’exhibició col·lectiva de les seves pel·lícules.

El catàleg de films està especialment recomanat per a l’àmbit educatiu perquè les pel·lícules que el constitueixen tenen en compte les capacitats i sensibilitats dels nens i nenes de cada edat, estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la transmissió de valors socials i culturals. S’articulen a partir de temàtiques com la cultura de pau, la perspectiva feminista, l'educació emocional, la diversitat funcional, valors cívics o el respecte pel medi ambient.

Cada pel·lícula ve acompanyada de materials pedagògics per fer activitats i dinàmiques que vinculen el seu contingut al currículum escolar. La subscripció abasta un curs escolar i permet al centre educatiu projectar les pel·lícules tantes vegades com es vulgui.