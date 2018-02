Mestres poc valorats?

Els professionals de l'Educació no tenen ni el suport ni el respecte que mereixen. Amb aquesta contundència s'expressa l'Associació Mundial d'Educadors Infantils (AMEI-WAECE), que ha elaborat un estudi d'opinió que conclou que el 85% dels mestres qualifiquen de dolent o molt dolent el suport rebut per l'administració i el 69% critiquen l'escassa valoració social que reben.

AMEI alerta que, sense l'ajuda d'una societat compromesa amb l'ensenyament, la feina dels docents queda incompleta. Per aquest motiu fa una crida a treballar conjuntament per millorar l'educació de les futures generacions.

"Què ha passat perquè fa anys el mestre fos una figura de referència a la comunitat i ara ni tan sols se li reconegui la seva tasca?", es pregunta Juan Sánchez Muliterno, president de l'Associació Mundial d'Educadors Infantils (AMEI-WECE). Mirant de trobar respostes a aquesta pregunta, l'associació subratlla que l'educació està sotmesa als avatars de les diferents entitats administratives, que estan afavorint la florida d'alternatives educatives que l'entitat creu que menystenen el paper dels professionals. A més, les famílies demanden massa sovint l'anticipació d'aprenentatges o reclamen al mestre responsabilitats que no li corresponen.

Malgrat la urgència d'aquesta situació, els polítics encarregats del pacte d'estat per a l'educació van demanar fa uns mesos una pròrroga de mig any per poder arribar a acords. Segons l'AMEI, l'educació dels més petits mai ha sigut una prioritat. "El responsable educatiu de l'OCDE, Andreas Schleicher, afirmava fa molt poc que els països més avançats que no han polititzat l'educació han arribat a un consens. "Això ens fa plantejar-nos si realment Espanya és un país avançat, perquè no som capaços d'arribar a cap consens i molt menys a despolititzar l'educació", lamenta Sánchez Muliterno.

A més, segons Elvira Sánchez-Igual, responsable de comunicació d'AMEI-WAECE, "alguns docents es queixen que s'aprofiten de la seva vocació perquè cada dia els ho posen més difícil i els exigeixen molt més".

Encara que AMEI lloa els últims avenços en matèria educativa, la implantació dels quals considera lenta, exigeix un canvi profund que suposi concedir la mateixa rellevància a totes les etapes escolars, inclòs el primer cicle d'infantil, "el més oblidat", segons Sánchez Muliterno. En aquest sentit és important, diu l'entitat, que el sistema educatiu doni suport a l'aprenentatge durant tota la vida, des del naixement.