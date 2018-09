Menús escolars en què les criatures se serveixen elles mateixes els plats

Els alumnes de 8 escoles (2.800 criatures) menjaran, el pròxim curs 2018-2019, menús ideats i proveïts pel grup familiar Casa Ametller, nascut al Penedès, que és conegut per les botigues de fruites, verdures i plats casolans. “Nosaltres els menjadors escolars no els plantegem com un negoci, sinó com una manera d’interactuar amb els clients del futur, que ara són petits”, explica Josep Ametller, un dels dos germans accionistes del grup d’alimentació. El Josep comenta que, com a pare d’una criatura d’1 any, sap que important que és l’alimentació infantil. “És molt important que les famílies la prioritzin, que prenguin consciència que la qualitat del que mengen és essencial”, diu Ametller.

Seguint aquest fil, Josep Ametller sosté que l’origen de la gestió dels menjadors escolars, que va començar l’any passat amb quatre escoles, va ser en una fixació que ell tenia amb la fruita que se servia a les escoles. “La Generalitat pretén incrementar el consum de fruita entre els infants, però la fruita que arriba a les escoles no té la qualitat que ha de fer enganxar-se a aquest consum habitual”, opina. La proposta no va prosperar, però va ser l’espurna que va encendre el projecte de fer la gestió integral dels menjadors escolars. “Entre l’equip de nutricionistes i un equip d’experts en menjadors escolars vam idear el que el curs passat, 2017-2018, ja es va posar en marxa, i creiem que amb èxit”, diu Ametller, un èxit que certifica a partir de les valoracions que li han fet arribar els pares dels alumnes que han menjat els menús escolars de Casa Ametller. “Ens diuen que les criatures a casa també volen participar en les tasques dels àpats familiars, perquè és tal com ho fan a l’escola”, comenta l’accionista del grup d’alimentació.

A L’ESCOLA, COM A CASA

El cas és que Casa Ametller aposta perquè l’àpat escolar s’acosti tant com sigui possible a l’experiència casolana. Per això, les safates no hi són, sinó que hi ha plats. “Busquem assentar valors de menjar saludable, i els àpats a l’escola han de ser tan semblants en format com sigui possible als que es fan a casa”, diu Ametller.

A més de menjar en plats, els alumnes mengen en taules reduïdes, en les quals hi ha un responsable, que va canviant regularment. Aquest responsable és l’encarregat de servir els plats a partir d’aliments que arriben a taula en olles. “Fins i tot els alumnes de P3 se serveixen a ells mateixos i als companys”, diu Josep Ametller. És evident que al costat hi ha monitors que els ajuden, però “la tasca en si la fan les criatures”, comenta Ametller.

S'aposta perquè l’àpat escolar s’acosti tant com sigui possible a l’experiència casolana

Per acabar, sobre la concreció dels menús, Josep Ametller assegura que segueixen les recomanacions d’alimentació saludable de la Generalitat de Catalunya i encara les superen, “perquè les verdures i les fruites són prioritàries”. Aquesta opció compleix al detall la coneguda piràmide d’alimentació saludable, que demana que la meitat dels components dels plats diaris siguin verdures, mentre que l’altra meitat ha d’estar repartida entre hidrats de carboni (pastes i farines preferiblement integrals) i proteïnes (llegums, peix i carn, preferiblement blanca).