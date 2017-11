MEPCatalunya recrearà les sessions parlamentàries europees

El Model de Parlament Europeu, format de debat en què estudiants de 16 i 17 anys debaten segons les fórmules emprades al Parlament Europeu, celebra aquest mes de novembre la segona edició de la fase catalana, prèvia a l’estatal. L’impulsor de la creació d’aquesta fase catalana del certamen és St. Peter’s School Barcelona, en col·laboració amb la Universitat Abat Oliba CEU. Aquesta serà la seu on se celebraran les presentacions de les comissions i els debats finals (27 de novembre).

El Model de Parlament Europeu, iniciativa creada per la Fundación San Patricio, tracta d’apropar els valors que defineixen el projecte de la Unió Europea, així com el coneixement de les seves institucions. Amb aquest objectiu, es replica el procediment de discussió dels temes genuïnament comunitari, definit per la co-decisió entre Parlament i Comisió.



Així, els estudiants s’agrupen inicialment en quatre comissions, corresponents a un dels següents temes: “Les llibertats religioses i la legislació europea”; “Política de defensa comuna de la UE i relacions diplomàtiques i comercials amb EUA”; “la integració europea i l’experiència del Brexit” i “Els paradisos fiscals i l’evasió d’impostos dintre de la UE”. El treball de les comissions es realitzarà durant els dies 25 i 26 de novembre.



El 27 de novembre serà el dia en què les comissions exposaran les seves conclusions públicament davant de la resta d’alumnes participants, que en aquest cas s’organitzaran en delegacions territorials, a les quals se’ls assignaran noms de comarques catalanes. Un cop exposades les línies generals de la proposta de la comissió corresponent, les delegacions podran formular comentaris i al·legacions.



Durant aquests debats, els estudiants desenvoluparan i demostraran el seu grau de comprensió del funcionament de les institucions de la UE, dels temes proposats per debatre i les seves habilitats per exposar i defensar els seus punts de vista. Els 16 alumnes més destacats seran seleccionats per participar en la Sessió Estatal del Model de Parlament Europeu, que celebrarà la seva XVIII edició el proper mes de febrer.