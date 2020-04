Jugar per fer els deures

Durant el confinament decretat arran de la pandèmia de covid-19, un dels problemes que s'han trobat els infants és que no saben com organitzar-se per fer els deures que els arriben de l'escola. Per donar resposta a aquest problema, un grup de professionals de l'educació, que són alumnes del màster en joc, ludificació i tecnologia aplicats a l'educació de l'Escola de Noves Tecnologies Educatives de la Universitat de Barcelona (ENTI), han preparat una iniciativa en obert que porta per nom Viatges d'estar per casa.

Viatges d'estar per casa

Viatges d'estar per casa proposa als infants que visquin cada dia com una aventura en què han de fer un viatge. De bon matí rebran un mapa on hauran de triar tres feines que els han posat a l'escola. Un cop ho tinguin omplert, començaran a viatjar. Després de cada treball escolar el viatge els proposarà jocs, tallers i activitats lúdiques que podran fer sols i d'altres en què podrà participar tota la família.

La proposta converteix els deures en una aventura diària

Per participar-hi només cal entrar a la web de la iniciativa, on també hi ha una guia perquè les famílies sàpiguen com funciona i com poden dinamitzar-ho. A més, proposen un primer dia dedicat a aprendre el funcionament i que les famílies puguin establir un premi final (alguna cosa que puguin compartir) perquè visquin els aprenentatges com una festa.

Què és la ludificació educativa? La ludificació educativa consisteix en fer viure les experiències d'aprenentatge com un joc. És una de les tendències que està revolucionant l'educació proporcionant eines per transformar la manera com aprenen els infants i com cal treballar aquests aprenentatges.