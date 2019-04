Ja hi ha guanyadors dels Premis Recerca Jove

La resolució dels Premis de Recerca Jove (PRJ), corresponent a l’edició del 2018, ha distingit 88 estudiants de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior, que han elaborat 77 treballs d’investigació científica conjuntament amb el professorat. També s’ha reconegut la tasca d’11 centres d’ensenyament secundari.

Els Premis de Recerca Jove tenen com a objectiu distingir els millors treballs de recerca fets per estudiants de secundària i reconèixer, alhora, l’esforç en el foment de la recerca del centres on estudien. L’acte de lliurament dels guardons, que atorga el Govern a través de la secretaria d’Universitats i Recerca i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), se celebrarà pròximament.

L'objectiu és distingir els millors treballs de recerca fets per estudiants de secundària

En aquesta edició, corresponent a l’any 2018, s’han presentat 299 treballs elaborats de forma individual o en grup per 345 alumnes de centres pertanyents a 30 de les 42 comarques catalanes.

Pel que fa al gènere dels estudiants premiats, 62 han estat noies, i 26, nois. Del total d’alumnes presentats, 182 han estat noies , i 117, nois.

S'han premiat 62 (70% del total) noies i 26 nois (30%)

Per branques de coneixement, se n’han premiat 18 d’humanitats; 16 de ciències mèdiques i de la salut; 15 de ciències socials; 12 de ciències de la vida; nou de ciències, i set de l’àmbit d’enginyeria i arquitectura.

En referència a la distribució territorial, la comarca amb més alumnes premiats és el Barcelonès, amb un total de 14. La segueixen el Maresme amb vuit, el Vallès Oriental amb set i el Bages i el Segrià amb sis distingits cadascuna. La comarca amb més estudiants presentats és novament el Barcelonès (66), seguida del Baix Llobregat (33), el Segrià (21), el Maresme (20), el Vallès Oriental (18) i el Vallès Occidental (14).

Premis específics

Entre els 77 treballs d’alumnes premiats hi ha el Premi Reginó, concedit en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones (ICD), que distingeix el millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions, així com el centre d’educació secundària que hagi destacat per haver impulsat l’interès en aquesta temàtica.

Els altres guardons específics concedits en el marc dels PRJ del 2018 són el premi INEFC al millor treball sobre temàtica esportiva; el guardó Alfons Banda en col·laboració amb l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) per a recerques sobre cultura de la pau; el premi Luciana Calvo de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) sobre llengua i dret, i el premi Ramon Muntaner al millor treball sobre desenvolupament local, concedit per l'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana (IRMU).

Els PRJ estan dotats amb 750 euros, en el cas dels alumnes, i amb 2.500 euros pel que fa als centres, destinats a equipament de biblioteques i material docent.